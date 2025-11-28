Diputado pide al Ministerio Público esclarecer caso niña ahogada en Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El diputado Félix Michelle Rodríguez llamó al Ministerio Público del distrito judicial de Santiago, a tomar muy serio el caso en el que una niña de 11 años de nacionalidad haitiana, murió ahogada en una piscina, mientras formaba parte de una excursión organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci donde estudiaba.

Dijo que luego de quince días de ocurrido este lamentable caso, se manejan hipótesis que deben de ser seriamente investigadas por las autoridades del Ministerio Publico, porque se trata de una institución educativa muy acreditada en esta ciudad y según los padres de la menor, el centro tampoco ha ofrecido informaciones precisas.

“Me imagino que en el lugar donde supuestamente la niña resultó ahogada deben de existir cámaras de vigilancia y es de imaginarse que en una piscina donde los niños se bañan, pues también se debe contar con un vigilante o socorrista para situaciones de emergencia”, manifestó el congresista de Santiago por la Fuerza del Pueblo.

Félix Michell Rodríguez destacó que un caso como este debe de ser tratado con la importancia que amerita.

Asimismo, el diputado se niega a creer que los hechos ocurrieran tal y como algunos representantes de los medios de comunicación lo han tratado, ya que, de acuerdo a comentarios que ha escuchado, no se trató de un ahogamiento accidental, “por lo que hay que investigar a profundidad”.

“Es por las dudas existentes, que las autoridades deben de investigar ese caso con mucho cuidado, porque cuando los padres envían a sus niños a una excursión de su escuela o colegio, confían en la seguridad de ellos, por parte de los profesores y las autoridades del centro del que se trate y este es un caso muy penoso”, manifestó Rodríguez.

La menor identificada como Stefhora Anne Mircie, de nacionalidad haitiana, formaba parte de un grupo selecto de alumnos destacados por su alto rendimiento académico que había sido convocado a la actividad recreativa.

Informaciones preliminares indican que la niña se habría ahogado mientras realizaba actividades en el lugar. Aún no se han precisado las circunstancias exactas que provocaron la tragedia, ocurrida en la Hacienda Los Ceballos, ubicada en Gurabo, lugar rentado por el centro educativo y que fue clausurada por las autoridades, porque supuestamente no reunía las condiciones de seguridad.