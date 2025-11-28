Yeni Berenice se reúne con madre de niña ahogada y promete profundizar investigación

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La Procuraduría General designará un nuevo personal para investigar la muerte de la menor Stephora Anni-Mircie Joseph, ocurrida durante una excursión, y procederá penalmente contra el colegio y el personal que la organizó, “por negligencia”.

La información la ofrecieron ayer los abogados de la madre de la menor, la señora Lovelie Joseph Raphael, luego de una reunión que sostuvieron con la procuradora Yeni Berenice Reynoso, quien los recibió en su despacho.

Según los abogados Schener Calcaño y Miguel Díaz, la magistrada Yeni Berenice le pidió disculpas a la madre por el trato que le habrían dispensado el personal de la fiscalía de Santiago que investiga el caso, y prometió continuar con la investigación.

“Por lo menos la reunión dio lugar a dar la información que merece la señora (madre)…; vemos que se nos está empezando a trasmitir parte de las investigaciones, pero lo m{as importante es que se designarán investigadores nuevos para que trabajen este caso, debido a la inercia, a la falta incluso de empatía, de humanidad que le dio la fiscalía de Santiago a la señora Lovelie en este caso”.

Consideraron que con la disposición de la procuradora general de profundizar en las investigaciones más las proposiciones de diligencias que le hemos solicitado, creemos que se puede hacer una investigación que esclarezca de una vez por todas este hecho, y que el mismo no quede impune…”

La madre de Stephora ha estado reclamando el esclarecimiento del caso en que falleció su hija, de quien dijo, la entregó viva a las 7:00 de la mañana a los responsables de la excursión en el citado colegio donde estudiaba, y al otro día le entregaron su cuerpo “inerte” sin darle explicación.

También se ha quejado del trato “inadecuado” que le habría dado el personal de la fiscalía de Santiago que lleva el caso.

“La madre ha estado reclamando para que se le diga realmente qué pasó con su hija que fue entregada viva a los responsables de la excursión a las 7:00 de la mañana del día 14 de noviembre en curso, y al otro día le fue entregado su cuerpo inerte”, subrayaron

La autopsia que le realizaron establece que la menor de 11 años de edad murió por ahogamiento.