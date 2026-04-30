Sorprendido
Lo que dijo Romeo Santos tras enterarse que es uno de los mejores compositores de E.E.U.U.
El listado, presentado sin jerarquía, reúne a artistas de distintos géneros y generaciones que, según la revista, han influido en la música durante décadas.
El bachatero de origen dominicano Romeo Santos fue incluido en la lista de los 30 mejores compositores estadounidenses vivos publicada por The New York Times, un reconocimiento que reúne a figuras que han marcado el sonido contemporáneo.
Tras ser elegido, el multipremiado artista Romeo Santos reflexionó sobre el origen de este oficio o profesión.
La selección fue elaborada a partir de las opiniones de más de 250 expertos de la industria musical y seis críticos del medio, quienes evaluaron a más de 700 nominados para determinar quiénes están definiendo el nuevo cancionero estadounidense.
“Hemos analizado más de 700 nominados presentados por más de 250 personas vinculadas a la música, y nuestros críticos han pasado semanas debatiendo lo que constituye la grandeza”, explicó la publicación.
Una lista sin orden… pero con grandes nombres
El listado, presentado sin jerarquía, reúne a artistas de distintos géneros y generaciones que, según la revista, han influido en la música durante décadas.
Entre los seleccionados figuran Nile Rodgers, Lucinda Williams, Stevie Wonder, Jay-Z, Paul Simon, Taylor Swift, Holland-Dozier-Holland, Missy Elliott, Lionel Richie y Dolly Parton.
También destacan Young Thug, Diane Warren, Josh Osborne, Brandy Clark, Shane McAnally, Fiona Apple, Babyface y Stephin Merritt.
La lista continúa con Carole King, Outkast, Mariah Carey, Willie Nelson, Kendrick Lamar, Valerie Simpson, Bob Dylan, Lana Del Rey, The-Dream, Jimmy Jam & Terry Lewis, además de Bruce Springsteen y Smokey Robinson.