Encienden velas exigiendo justicia por el caso Senasa

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. - En solidaridad con las personas afectadas por el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), un grupo de dirigentes y militantes del Partido Opción Democrática, encendió velas pidiendo justicia por el caso que impactó a miles de usuarios.

Los manifestantes se concentraron durante la noche en el parque Colón, de esta ciudad, en la víspera de la celebración del Día de la Virgen de La Altagracia.

Julia Hernández Sang, coordinadora de Opción Democrática en Santiago, afirmó que el encendido de velas simboliza la solidaridad con las víctimas a quienes SeNaSa falló cuando más necesitaban apoyo, así como un clamor colectivo por justicia ejemplar.

“Cuidar del prójimo es parte esencial de lo que nos define como pueblo. Ellos decidieron hacer negocio con eso”, añadió Hernández.

Hernández Sang también calificó como alarmante las recientes informaciones reveladas, donde se afirma que el dinero sustraído habría sido utilizado para financiar la campaña electoral del partido de gobierno en 2024, lo que califica como un atentado contra la vida y la democracia.

Por su lado, el concejal Alexander Germoso lamentó que unos cuantos funcionarios y empresarios corruptos tomaran la decisión de colapsar el Senasa.

La dirigencia del Partido Opción Democrática exige al Ministerio Público preparar expedientes impecables y el Poder Judicial actuar sin selectividad.

Además, enfatizó en que se debe regular mejor el financiamiento de los partidos en las elecciones para impedir que recursos públicos, como los de la salud, sean utilizados para comprar poder.