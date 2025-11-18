Fallece en un incendio comandante de la dotación policial de Santiago Rodríguez

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Sabaneta, Santiago Rodríguez. - Gran pesar ha causado en este municipio la muerte del comandante de la dotación de la Policía Nacional, coronel Lucilo Francisco Vargas, tras resultar gravemente herido por las quemaduras que recibió producto de un incendio que afectó al destacamento policial donde se encontraba.

Durante el siniestro registrado en la madrugada de este martes, también salió lesionado el cabo Yerly Aguilera, quien trató de salvarle la vida al coronel; Aguilera está fuera de peligro, de acuerdo con los reportes preliminares. Aún se desconoce el origen del fuego.

El coronel Lucilo Francisco Vargas murió en el momento que era atendido en la Unidad de Quemados del Morgan, en Santo Domingo, donde fue trasladado temprano en la mañana debido a la gravedad de las quemaduras.

El coronel Ruddy Tejada, comandante del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta, explicó que fueron alertados del incendio alrededor de las 5:00 de la mañana y que de inmediato solicitaron refuerzos.

Tejada adelantó que, de acuerdo con las primeras observaciones, en la zona donde se encontraba el coronel pudo haber combustible, lo que habría facilitado la propagación del fuego. La oficina de Recursos Humanos fue una de las áreas más afectadas.

En el edificio donde ocurrió el hecho también se encuentra la sede de la Gobernación Provincial.

El coronel Lucilo Francisco Vargas también era el supervisor superior de los municipios Monción y Villa Los Almácigos, también en esta provincia.

La representante del Poder Ejecutivo en la provincia, Gleanny Azcona, está consternada por la muerte del comandante de la Policía Nacional en esta localidad.

Las autoridades informaron que van a investigar el caso para determinar las causas exactas del siniestro.

En el pueblo muestran preocupación por el incendio y describieron al oficial fallecido como “un hombre trabajador y de buen trato”.

Por el fallecimiento del oficial, el Ayuntamiento del municipio de Sabaneta y la Oficina de Gestión Senatorial emitieron notas de condolencias a la Dirección General Central de la Policía Nacional.