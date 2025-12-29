Fallece el periodista Santiago González tras larga lucha contra el cáncer

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. Falleció la noche de este domingo a los 67 años de edad, el reconocido periodista Santiago González Vanderlinder, luego de batallar durante más de cinco años contra un cáncer de labio y otras complicaciones de salud.

El comunicador permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), donde se produjo su deceso alrededor de las 11:21 p. m.

La información fue confirmada por su hija mayor, Mariely González, quien, en nombre de la familia, expresó el profundo dolor que embarga a los González y Rodríguez por la pérdida de quien definió como un padre ejemplar y un luchador incansable.

La partida de González, conocido cariñosamente como “Chago”, ha generado una profunda consternación en la clase periodística y en diversos sectores sociales de Santiago y la región Norte, donde fue una figura ampliamente respetada por su ética, profesionalismo y compromiso con la verdad.

Con más de cuatro décadas dedicadas al ejercicio del periodismo, Santiago González dejó una huella significativa en la prensa escrita, la radio, la televisión y los medios digitales, destacándose por su defensa de la objetividad y el rigor informativo.

Estaba casado desde hace más de 40 años con la señora Raquel Rivera, con quien procreó dos hijos, Mariely Altagracia González Rodríguez y Enmanuel González Rodríguez. Le sobreviven además sus nietos Zahir Sánchez González y Amira Encarnación González.

González nació en 1958 en la comunidad de Novillero, municipio de Luperón, provincia Puerto Plata, y residía en la urbanización Valle Universitario, en Santiago.

Sus restos serán expuestos a partir de las 2:00 de la tarde de este lunes en la funeraria del cementerio Jardines del Recuerdo, en la prolongación Hermanas Mirabal, sector La Otra Banda, residencial Don Nicolás Vargas. Posteriormente, la familia ofrecerá detalles sobre los actos fúnebres del sepelio.

Diversos periodistas, dirigentes políticos, empresarios y activistas sociales han expresado su pesar por el fallecimiento de González, a quien describieron como un profesional íntegro, afable y de trato humano, siempre comprometido con las mejores causas del periodismo dominicano.

Trayectoria profesional



Durante su carrera, Santiago González laboró en Teleuniverso, canal 29, donde fue presentador de espacios noticiosos como Teleuniverso Al Día, Noticiero Universal e Informativo 29. También participó en programas como Ustedes y Nosotros, junto a José Fabián, y en la revista televisiva conducida por el comunicador, don Haime Thomas.

En la prensa escrita, se desempeñó como jefe de redacción en Santiago de los periódicos Hoy y El Nacional, consolidando una sólida reputación profesional.

En los últimos 15 años fue encargado de la Gerencia de Relaciones Públicas del Aeropuerto Internacional del Cibao, y actualmente conducía, junto a la periodista Laridis Zapata, el programa Lo Nuevo, transmitido por Telemedios, canal 8, los sábados en horario nocturno.

Además, trabajó por más de una década en Radio Santa María, formando parte de proyectos emblemáticos de corte educativo y social como Universidad para Todos, Juventud Pa’lante y las Escuelas Radiofónicas.

González era miembro activo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y se desempeñó como secretario general de la filial Santiago del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

La enfermedad

unque manejó su condición con discreción, en los últimos años se conocía que el periodista enfrentaba un cáncer por el cual recibía tratamientos especializados. Aun así, se mantuvo activo en la comunicación hasta que su estado de salud se agravó en los últimos días.

Su fallecimiento deja un vacío significativo en el periodismo de Santiago y de la República Dominicana.