Feria Regional del Libro y la Cultura del Cibao busca visibilizar el talento artístico

La Feria Regional del Libro y la Cultura del Cibao que se va a celebrar en la ciudad de Santiago del 20 al 26 de abril de 2026, es una iniciativa del senador de la provincia Daniel Rivera, asumida de manera conjunta por el Senado de la República y el Ministerio de Cultura, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y la integración territorial de las 14 provincias de la región norte del país.

Rivera destacó que la feria surge como una propuesta concebida desde el ámbito legislativo, orientada a llevar la cultura más allá de los grandes centros urbanos y a visibilizar el talento artístico, literario y patrimonial de todo el Cibao.

Expresó que esta será la primera feria del libro con un enfoque genuinamente regional, integrando literatura, música, artes plásticas y expresiones culturales propias de cada provincia.

Asimismo, valoró el apoyo del Ministerio de Cultura y del viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía, señalando que este evento permitirá que cada territorio tenga un espacio para expresar su esencia, tradiciones y aportes al desarrollo nacional.

El senador Daniel Rivera resaltó que Santiago cuenta con la infraestructura y la transformación urbana necesarias para convertirse en un punto de encuentro cultural que pueda compartirse con todas las provincias del Cibao.

Rivera habló en esos términos durante su participación en el anuncio de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao, en representación de los 14 senadores de la región, resaltando el trabajo coordinado que realizan junto a las gobernaciones provinciales para respaldar esta iniciativa cultural.

La edición 2026 estará dedicada a Ulises Francisco Espaillat, en ocasión del bicentenario de su nacimiento, fortaleciendo el propósito de esta iniciativa impulsada por el senador Daniel Rivera, con la promoción de la lectura, la cultura y el orgullo regional del Cibao.

La actividad fue encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, junto a la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, el viceministro de Cultura, Pastor de Moya, además de autoridades culturales y gestores de la región.