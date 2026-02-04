Franklin Romero, único senador del PRM que preside una estructura provincial y consolida liderazgo político y legislativo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– Desde que fue electo de manera contundente en las elecciones congresuales de 2020 como senador por la provincia Duarte, Franklin Romero ha desarrollado una efectiva labor legislativa, al tiempo que exhibe un eficiente desempeño como presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidando una gestión comprometida con el fortalecimiento partidario y una relación cercana con la dirigencia y militancia de esa organización política.

Su intensa labor como congresista, con más de 100 iniciativas legislativas sometidas ante el Senado de la República y su participación en importantes comisiones del Congreso Nacional, no ha sido un impedimento para ejercer, desde el año 2018 —cuando aún era diputado—, una presidencia provincial caracterizada por la cercanía con los dirigentes y miembros del partido oficialista. Romero ha sido una voz protagónica en la gestión de empleos y en la asistencia social a compañeros del PRM en todos los niveles y demarcaciones de la provincia Duarte.

Junto al actual director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano, y otros dirigentes, Romero ha contribuido al manejo armónico de las estructuras del PRM, lo que ha permitido a esa organización alcanzar importantes triunfos en procesos electorales pasados. A la presidencia provincial de Romero y a la dirección municipal encabezada por Caba se les atribuye un rol determinante en los éxitos electorales del PRM en esta provincia.

Según una de prensa, una muestra de esos logros fue el extraordinario desempeño del partido en las elecciones de 2024, cuando por primera vez en la historia el PRM obtuvo la totalidad de los diputados de la provincia Duarte —cinco en total—, dejando a la oposición sin representación en la Cámara Baja. En ese mismo proceso, el senador Franklin Romero fue reelecto alcanzando el segundo mayor porcentaje de votos a nivel nacional, mientras que de las 18 plazas municipales, entre alcaldías y distritos municipales, el partido ganó 16. Asimismo, la provincia Duarte otorgó el mayor porcentaje de votos del país a la candidatura presidencial de Luis Abinader.

Entre los senadores del partido oficialista, Romero es el único que ostenta la presidencia provincial del PRM, condición que refuerza su liderazgo tanto en el ámbito legislativo como en la dirigencia política.

"A su eficiencia" en ambos escenarios se suma una intensa gestión de obras para San Francisco de Macorís y toda la provincia Duarte. Al inicio de la administración del presidente Luis Abinader en 2020, el legislador presentó al mandatario un amplio plan de construcción, remodelación y adecuación de infraestructuras, cuyos resultados son hoy visibles en la demarcación.

Dicho plan, conocido como el Proyecto 3R (Recuperación, Reingeniería y Remozamiento), permitió la construcción de un complejo de edificios que alberga unas 13 dependencias gubernamentales, junto a la nueva Fortaleza Duarte, sede de la 7ma Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana. Asimismo, a través de este proyecto se logró la construcción de 128 apartamentos para residentes del barrio Azul, una de las obras más demandadas durante los últimos 30 años, debido a las constantes inundaciones provocadas por la crecida del río Jaya.

En cuanto al Hospital Regional Doctor Ángel María Gatón y la avenida de Circunvalación Machacho González, Romero había sometido resoluciones solicitando su construcción desde el período 2016-2020, cuando ocupaba una curul en la Cámara de Diputados. Ya en el gobierno de su partido, ha dado un seguimiento constante y riguroso a la ejecución de ambas obras.

Otras infraestructuras gestionadas por el congresista incluyen el techado del club Máximo Gómez, la remodelación del club Olimpia y la intervención de los hospitales municipales de Pimentel, Villa Riva y Las Guáranas, entre otras.

Con varias obras aún pendientes de conclusión en este inicio de 2026, como la esperada estación del Cuerpo de Bomberos, Franklin Romero mantiene su labor de defensa de los miembros del PRM, impulsando su acceso a cargos en la administración pública y consolidando al partido como la principal fuerza política de la provincia Duarte, tras ganar de manera consecutiva varios procesos electorales.