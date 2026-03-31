Gobierno anuncia rehabilitación de teleférico de Puerto Plata

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

PUERTO PLATA:- Los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza y de Turismo, David Collado, dieron a conocer ayer el proyecto de rehabilitación total e integral del teleférico de Puerto Plata, con una inversión estimada en 20 millones de dólares.

Estos recursos los erogarán Turismo y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac). El proyecto constará de tres componentes, entre los que están estudios y diseños, suministro, obras de apoyo, montaje, puesta en marcha y la construcción de una línea de abastecimiento eléctrico.

Paliza recordó que este teleférico ha sido por cinco décadas un símbolo del turismo nacional, por lo que “comenzamos el proceso para que siga de referente, con tecnología de vanguardia, mayor seguridad y una experiencia de clase mundial para nuestros visitantes”.

El funcionario nativo de Puerto Plata anunció además que, tras haberse identificado y destinado los recursos para este proyecto, el presidente Luis Abinader derogará el decreto 162-25 que ordena la creación de un Fideicomiso público para estos fines.

Cambios

Entre los cambios más destacados que posee este proyecto está la modernización de las cabinas de transporte, las que permitirán atender una mayor demanda de visitantes, reducir los tiempos de espera, al pasar de 18 a 50 pasajeros, lo que representa más del doble de la capacidad actual. El tiempo recorrido también será optimizado, va de ocho a cinco minutos en completar el trayecto hacia la cima de la loma Isabel de Torres.