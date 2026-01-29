Escuelas de Boca Chica en condiciones muy precarias

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Algunos centros educativos públicos de Boca Chica enfrentan un grave deterioro, producto del abandono institucional, la falta de mantenimiento de sus infraestructuras y la carencia de espacios dignos para el ejercicio de la docencia.

Durante un recorrido realizado en la zona, se constató que en el Liceo José Francisco Peña Gómez los estudiantes llevan dos años recibiendo clases virtuales debido a que la construcción del centro educativo no ha concluido.

La situación ha provocado que la falta de personal docente para impartir clases presenciales, obliga a los padres y tutores a acudir al centro educativo para retirar el desayuno y el almuerzo escolar crudo lo que pone en evidencia la ausencia de soluciones integrales por parte de las autoridades responsables.

El inicial Juana Falco Neris hoy/Alexis Monegro

Otros males

La sobrepoblación escolar es otro factor negativo que afecta de manera significativa el desarrollo académico y social de los estudiantes. Un ejemplo de esta problemática es el Liceo Salomé Ureña, el cual dispone de 12 aulas para atender una matrícula de 500 estudiantes, situación que dificulta la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje escolar.

Otros males persisten en el Liceo en Artes Eugenio María de Hostos, donde desde hace cinco años se utilizan aulas móviles debido al déficit de infraestructura para una matrícula de 763 estudiantes. Asimismo, la Escuela Básica Santa Lucía cuenta con una verja perimetral en estado de deterioro avanzado, la cual presenta partes podridas que han puesto en riesgo la seguridad de los estudiantes. Este deterioro también ha registrado incidentes de vandalización.

Liceo Eladio Antonio Aquino pendiente de construccion/Alexis Monegro

Mientras que, los estudiantes del Liceo Eladio Antonio Aquino Rojas han estado tomando clases virtuales durante los últimos tres meses debido a que el centro educativo se encuentra intervenido para llevar a cabo su remodelación pero con un lento avance.

ADP seccional boca chica deplora la gran dejadez

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de la seccional de Boca Chica Leandro Jiménez deploro como apenas cuenta el municipio con dos liceos para toda la Marginal Norte, desde Andrés hasta el INVÍ-CEA, los cuales estan en abandono.

Citó otras promesas por el Ministerio de Educación (Minerd) al no entregar en el tiempo establecido los Liceos José Francisco Peña Gómez y el Camila Henríquez, ubicados en la margen norte y sur de Andrés Boca Chica, Eladio Aquino Rojas en el sector de Las Caletas y el Concepción Bona, en El Valiente.

Lamento que la sociedad desconozca la realidad de cada centro educativo y las historias de lucha que existen detrás de cada esfuerzo docente donde los problemas en infraestructura escolar y condiciones laborales de los docentes golpean cada plantel publico de la zona “Estas luchas son necesarias para garantizar una educación de calidad, y se reflejan, entre otras acciones, en los paros de docencia que se realizan hasta que las autoridades cumplan con su responsabilidad," expresó