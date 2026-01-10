Luis Abinader inaugura Centro Educativo León Romilio Rodríguez Ventura en Las Matas de Farfán

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Matas de Farfán, San Juan.– Como parte del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sistema educativo, el presidente Luis Abinader, junto a la primera dama Raquel Arbaje, inauguró este sábado el Centro Educativo León Romilio Rodríguez Ventura, en el distrito municipal Carrera de Yeguas, de esta provincia, una obra que beneficiará a más de 300 estudiantes.

La edificación cuenta con nueve aulas, laboratorios de ciencias y de cómputos, biblioteca, salón de profesores, oficina de orientación, enfermería, salón multiusos, consejería, depósitos, comedor, baños, áreas de recreación, plaza cívica y otras facilidades que permitirán acoger a 300 estudiantes de la comunidad y zonas circundantes, con el objetivo de garantizar una educación pública de mayor calidad.

Durante el acto, el viceministro de Planificación y Desarrollo de Ministerio de Educación, Rolando Reyes, afirmó que la inauguración de este centro constituye un paso clave para garantizar los 12 años de escolaridad que debe completar todo estudiante del sistema educativo dominicano, desde el primer grado hasta su egreso como bachiller.

Al acto asistió el ingeniero Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, organismo que edificó la obra.

Reyes explicó que, además de poner en funcionamiento este centro educativo, el Ministerio de Educación inició recientemente el año con un presupuesto exclusivo de 332,879 millones de pesos, destinado a fortalecer la calidad y cobertura del sistema público de enseñanza.

En representación de los estudiantes, Nayelis Figuereo Encarnación, expresó su agradecimiento al presidente Abinader por la inauguración del centro, un lugar adecuado y moderno que les ayudará a aprender y desarrollar sus capacidades.

“Ese sueño que parecía lejano, hoy se convierte en una pura realidad, por eso hoy en nombre de todos nuestros estudiantes queremos darle nuestro más sincero agradecimiento al presidente Luis Abinader por hacer que esta obra fuese posible”, manifestó la estudiante.

La infraestructura escolar de esta comunidad fue concebida originalmente mediante un contrato firmado en el año 2013. Sin embargo, su inauguración no se produjo sino hasta el 2026, lo que evidencia un retraso acumulado de once años en la ejecución del proyecto.

Durante más de una década, esta obra permaneció inconclusa, privando a la comunidad educativa de un espacio adecuado para el proceso de enseñanza y aprendizaje de niños y jóvenes de la zona.

*Visita a zona franca Alegría FARMS*

Más adelante, en el marco de una productiva jornada de trabajo por la provincia San Juan, el presidente Abinader visitó las instalaciones de la zona franca Alegría FARMS en el municipio de Las Matas de Farfán, donde constató el avance de las operaciones industriales que dinamizan la economía local.

Esta empresa genera alrededor de 80 empleos directos y cientos de empleos indirectos que benefician a familias en este municipio.

El jefe de Estado realizó un recorrido por la empresa junto a sus propietarios, Sandino González y Gilly de González, lo que muestra el compromiso del presidente Abinader con el fortalecimiento del sector zonas francas, ya que estas empresas representan un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de las provincias del sur.

Con esta visita, el presidente Abinader ratifica que la inversión pública y el apoyo a la iniciativa privada son las herramientas principales para transformar la realidad social de las comunidades fronterizas y del valle de San Juan.