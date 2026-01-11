Top de lo más leído en el HOY en la semana del 4 al 09 de enero: desde Brianna Genao hasta director de la DGII

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aquí te mostramos las 10 noticias más leídas por los lectores del periódico HOY en la semana del 4 al 9 de enero.

Entre los temas más populares destacaron la desaparición de la niña Brianna Genao en Puerto Plata; Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones, los posibles electos al Salón de la Fama de Cooperstown; Pedro Porfirio Urrutia, nuevo director de la Dirección General de Impuestos Internos; el arresto a Nicolás Maduro y la situación en Venezuela.

Beltrán y Jones rumbo al Salón de la Fama de Cooperstown

Carlos Beltrán fue un gran pelotero.

Todo luce indicar que el puertorriqueño Carlos Beltrán (88.3%) y el curazoleño Andruw Jones (84.7%) serán electos al Salón de la Fama de Cooperstown, a juzgar por las boletas dadas a conocer por la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento se han hecho públicas 137 boletas, las cuales representan el 32.3% de un total de 424 boletas.

Ampliar aquí

Miramar un barrio de valiosa herencia cocola y evocaciones

Casa centenaria, símbolo de una memoria arquitectónica en riesgo

El barrio Miramar, en San Pedro de Macorís, es un territorio donde la historia aún se palpa en las casas de madera de más de un siglo, en los sabores que resisten al tiempo y en la memoria de quienes crecieron escuchando hablar de los primeros cocolos que llegaron desde las Antillas inglesas.

Pero también es un sector marcado hoy por el abandono institucional, la precariedad de los servicios y el temor de que una identidad cultural única termine diluyéndose.

Ampliar aquí

¿Quién es Pedro Porfirio Urrutia, el nuevo director de la DGII?

Pedro Porfirio Urrutia

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, quien fue designado este martes como nuevo director de la entidad mediante el decreto 2-26, en sustitución de Luis Valdez Veras.

Pero, ¿quién es el profesional que asume la dirección del órgano recaudador del Estado?

Urrutia Sangiovanni es contador público autorizado, con una maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Además, es socio fundador de la firma Moore ULA, desde donde ha participado activamente en la elaboración y revisión de marcos legales vinculados al sistema tributario y societario de la República Dominicana.

Ampliar aquí

Ministerio Público dará libertad a detenidos por caso Brianna Geneao, según abogado

Brianna Genao, de tres añitos, despareció el 31 de diciembre de 2025

El abogado Santos Willy Liriano informó la mañana de este jueves que el Ministerio Público pondría en libertad a los hombres que fueron detenidos para fines de investigación en el caso de la desaparición de la menor de tres años, Brianna Genao.

“El Ministerio Público me acaba de informar que no va a presentar medida de coerción y que pondrá en libertad a las personas detenidas”, sostuvo Santos.

Ampliar aquí

El abogado de Maduro afirma que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza"

Por ahora no pedirá libertad bajo fianza, dijo el abogado de Nicolás Maduro.

Barry Pollack, el abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Ampliar aquí

Venezuela: Delcy Rodríguez designa equipos para recuperar a Nicolás Maduro en medio de tensiones con EE.UU.

Delcy Rodríguez dijo que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro.

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este domingo una comisión para gestionar la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos en medio de un ataque a territorio venezolano, informó el ministro de Comunicación, Freddy Náñez.

En una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al término de un consejo de ministros, Ñáñez aseguró que Rodríguez, quien fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada, creó una instancia de "alto nivel" para la liberación de la pareja presidencial.

Ampliar aquí

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y sus asociados en el país con efecto inmediato

Los activos de Maduro fueron congelados en Suiza.

El Gobierno suizo anunció este lunes que ha congelado los activos de Nicolás Maduro y sus asociados en el país con efecto inmediato "como medida de precaución" y ante la "volátil situación" creada tras el arresto del mandatario venezolano por las fuerzas armadas estadounidenses.

Las autoridades helvéticas apuntaron en un comunicado que la congelación de activos no afectará a ningún miembro del actual gobierno venezolano.

Ampliar aquí

El 2026 llega con 12 feriados: cuáles se mueven, cuáles no y cuándo habrá fines de semana largos

Imagen creada con IA

Después de un diciembre cargado de fiestas y celebraciones, enero suele arrancar con una pregunta colectiva entre los dominicanos: ¿cuándo es el próximo feriado?

El año 2026 trae 12 días feriados, varios de ellos con cambios de fecha que permitirán puentes y fines de semana largos, ideales para descansar, compartir en familia o planificar una escapadita.

Ampliar aquí

Así amaneció el dólar hoy 2 de enero en República Dominicana

Un dolar

El dólar estadounidense inicia este jueves 2 de enero con las tasas de cambio establecidas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), las cuales se mantienen como referencia para las operaciones cambiarias de la institución en esta fecha.

De acuerdo con lo informado, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Literal b del Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, la tasa de cambio para la compra del dólar se sitúa en RD$62.8978 por US$1, mientras que la venta se establece en RD$63.3035 por US$1.

Ampliar aquí

Nicolás Maduro duerme recluido en Brooklyn mientras Delcy Rodríguez asume su puesto en Caracas, Venezuela

La captura de Nicolás Maduro, abre ventana para una posible "doctrina Donroe".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país.

Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en una operación relámpago de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta' junto con su esposa, Cilia Flores, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

Ampliar aquí