Gobierno interviene Espaillat tras lluvias; río Yásica alcanza nivel histórico en 46 años

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Gaspar Hernández. – El presidente Luis Abinader dispuso la supervisión inmediata e inicio de trabajos de restauración de cañadas, reparaciones eléctricas y encauzamiento de ríos en varias comunidades de la provincia Espaillat, como parte de una respuesta rápida ante los daños provocados por las recientes lluvias.

La intervención también incluye el fortalecimiento del cabezal del puente en Sabaneta de Yásica, una zona crítica afectada por el incremento del caudal de los ríos.

Gobierno activa intervención integral en Espaillat

La jornada de supervisión fue encabezada por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, acompañado del viceministro Oliver Nazario y de los alcaldes Jairo Morillo, Abel Suriel, Luis Canela y Roely García. Las autoridades recorrieron las zonas más impactadas para evaluar los daños y coordinar el inicio de las obras.

Durante el recorrido visitaron Jamao al Norte, donde varias viviendas resultaron afectadas, así como Sabaneta de Yásica, donde se registró una situación histórica: en el río Yásica, específicamente en el sector Los Brazos, el nivel del agua alcanzó la altura del puente, algo que no ocurría desde hace más de 46 años.

En el municipio de Gaspar Hernández se priorizará la rehabilitación de cañadas y el seguimiento a los trabajos de encauzamiento de ríos, con el objetivo de reducir riesgos, proteger a las comunidades y garantizar soluciones duraderas.

Estas acciones forman parte de la política del Gobierno de atender de manera oportuna las emergencias, con énfasis en obras de impacto inmediato para la seguridad y el bienestar de la población.