Imponen tres meses de prisión preventiva contra joven que mató a su hermana en SFM

Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, la Oficina de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a una mujer imputada por la muerte de su hermana de 13 años de edad y de provocar heridas de gravedad a un hombre en un hecho ocurrido el pasado 28 de enero de 2026, en el sector Los Solares de Duarte Arriba, San Francisco de Macorís.

La imputada Ankelsy Valerio de Jesús mató a la adolescente Anelsy Ceballos de Jesús y provocó heridas de gravedad a Enmanuel Núñez Batista.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Benedicto Reynoso, Elington Santiago y Engels Polanco, demostró ante el tribunal la necesidad de aplicar la prisión preventiva a la imputada, con el objetivo de garantizar el desarrollo del proceso judicial.

De acuerdo con la investigación preliminar, el hecho se produjo en medio de una confrontación familiar que escaló hasta el uso de un arma de fuego, resultando la adolescente fallecida a causa de un choque hemorrágico por herida de proyectil, mientras que Núñez Batista permanece bajo atención médica especializada tras recibir impactos de bala.

El Ministerio Público estableció que la imputada, quien previamente había sostenido una pelea con las víctimas, regresó al lugar del conflicto portando una pistola con la que realizó múltiples disparos.

En la escena fueron ocupados cinco casquillos calibre 9 mm, así como armas blancas utilizadas previamente en el altercado. Asimismo, el arma de fuego calibre 9 mm utilizada por la imputada fue entregada voluntariamente a las autoridades por un familiar de la procesada.

La imputada fue arrestada el 29 de enero de 2026, en cumplimiento de una orden judicial. El Ministerio Público ha calificado los hechos como asesinato, tentativa de asesinato y porte y tenencia ilegal de arma de fuego, conforme a los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley núm. 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Por decisión de la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís, Valerio de Jesús cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Privación de libertad Juana Núñez, en Salcedo.