Inauguran el Parque Ecológico Taíno en Villa Hermosa: un nuevo espacio natural para la comunidad

Villa Hermosa, La Romana. – El alcalde del municipio de Villa Hermosa, Eduardo Familia, dejó formalmente inaugurado el Parque Ecológico Taíno José Francisco Peña Gómez, un nuevo espacio natural que se convierte en un importante punto de encuentro para la recreación, el turismo ecológico y la conservación ambiental del municipio.

Este parque representa la recuperación de un valioso entorno natural que durante años había sido afectado por la intervención humana, y que hoy vuelve a la vida gracias a un proceso de rescate y acondicionamiento que busca devolverle su valor ambiental y social a la comunidad.

Uno de los principales atractivos del parque es la Cueva del Higo, una impresionante cavidad rocosa de más de mil metros cuadrados de extensión que alberga diversos elementos naturales que la convierten en un espacio único dentro del municipio. En su interior se pueden apreciar formaciones de estalactitas, un lago natural, una fuente, un estanque, además de la presencia de murciélagos y otros elementos propios de este ecosistema, lo que la convierte en un importante atractivo natural y ecológico.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes diversas autoridades provinciales y nacionales, entre ellas la gobernadora de la provincia de La Romana, Ivellis Méndez, y la directora provincial de Medio Ambiente, Mónica Lorenzo, quienes valoraron la importancia de esta obra para la preservación de los recursos naturales y el desarrollo del municipio.

Al dirigirse a los presentes, el alcalde Eduardo Familia expresó que la inauguración del parque tiene un significado muy especial para él, recordando su vínculo personal con este espacio desde su niñez.

“Para mí es un gran orgullo devolverle a Villa Hermosa un lugar que desde niño tuve la oportunidad de conocer y disfrutar. Cuando venía aquí a jugar, jamás imaginé que un día, siendo alcalde, tendría la oportunidad de recuperarlo y entregarlo nuevamente a nuestro pueblo”, manifestó.

De su lado, el arquitecto Adam Rodríguez, responsable del diseño y ejecución del proyecto, destacó que esta obra trasciende la construcción de un simple parque.

“Este no es simplemente un espacio más; es un lugar que rescata nuestra identidad y le devuelve alma a nuestro municipio, conectándonos nuevamente con nuestra naturaleza y nuestra historia”, afirmó.

El Parque Ecológico Taíno José Francisco Peña Gómez se proyecta como un espacio para el disfrute de las familias, la educación ambiental y la promoción del turismo ecológico en Villa Hermosa, fortaleciendo el compromiso del ayuntamiento con la protección del medio ambiente y el bienestar de la comunidad.