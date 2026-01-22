Jacobo Ramos somete proyecto para construcción de acueducto y mercado en zona Sur de SPM

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Ante la gran problemática que existe en la zona Sur de San Pedro de Macorís para sus residentes abastecerse de agua potable, el diputado Jacobo Ramos sometió un proyecto de resolución el 25 de julio del pasado año en la Cámara de Diputado, para la construcción de un acueducto en beneficio de unos 14 barrios.

Dijo que además, le envió una comunicación al presidente de la República Luis Abinader de manera directa, solicitando esa obra que es de vital importancia para la zona Sur, por lo que entiende que podría estar incluida para el presupuesto de este año.

Indicó que debido a la necesidad que tienen los residentes de los barrios de esa zona por la falta de agua potable, se hace necesario la construcción a la menor brevedad posible de un acueducto.

El congresista señaló que también en ese mismo proyecto, además del agua, sometió la solicitud de que se construya un mercado para la zona Sur de la ciudad, debido a la distancia que tienen que recorrer las personas que viven ahí, para realizar sus compras en el mercado municipal.

Sostuvo que son dos obras de mucha importancia para la zona, por lo que están en espera que la comisión que estudia el proyecto tome la decisión y envíe los resultados, pero que seguirá reclamando hasta que se logre la construcción tanto del acueducto como del mercado.

Ramos expresó que ese proyecto de resolución lo va a seguir impulsando trabajandolo en la comisión y que inmediatamente sea aprobado y sea enviado al Poder Ejecutivo y a las autoridades competentes para poder iniciar la ejecución del proyecto.