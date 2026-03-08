Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Regidor FP

Jordi Rojas Hernández, someterá iniciativa para crear Programa Municipal de Género en Salcedo

SALCEDO. – Al conmemorarse este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, el regidor Jordi Bautista Rojas, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, anunció que someterá ante el Concejo Municipal de este municipio una iniciativa que propone la creación del Programa Municipal de Género.

De acuerdo a una nota enviada a este medio por la oficina política del regidor Rojaa Hernández, la iniciativa tiene como objetivo de fortalecer las políticas públicas orientadas a promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en esta ciudad.

En ese orden dijo, que dicha propuesta será presentada en coordinación con la Secretaría Municipal de la Mujer de su partido, como parte de un esfuerzo por impulsar acciones de sensibilización social y garantizar condiciones que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

La iniciativa también contempla la creación de una Comisión Permanente de Género dentro del Concejo de Regidores, conforme a lo establecido en la legislación municipal vigente.

"Entendemos que esta iniciativa que propondremos, más que todo, es el sentir de nuestro partido, de nuestro líder el expresidente y próximo presidente de todos dominicanos, doctor Leonel Fernández y de la sociedad misma" dijo Jordi Rojas.

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

