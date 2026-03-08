Jordi Rojas Hernández, someterá iniciativa para crear Programa Municipal de Género en Salcedo

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO. – Al conmemorarse este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, el regidor Jordi Bautista Rojas, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, anunció que someterá ante el Concejo Municipal de este municipio una iniciativa que propone la creación del Programa Municipal de Género.

De acuerdo a una nota enviada a este medio por la oficina política del regidor Rojaa Hernández, la iniciativa tiene como objetivo de fortalecer las políticas públicas orientadas a promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en esta ciudad.

En ese orden dijo, que dicha propuesta será presentada en coordinación con la Secretaría Municipal de la Mujer de su partido, como parte de un esfuerzo por impulsar acciones de sensibilización social y garantizar condiciones que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

La iniciativa también contempla la creación de una Comisión Permanente de Género dentro del Concejo de Regidores, conforme a lo establecido en la legislación municipal vigente.

"Entendemos que esta iniciativa que propondremos, más que todo, es el sentir de nuestro partido, de nuestro líder el expresidente y próximo presidente de todos dominicanos, doctor Leonel Fernández y de la sociedad misma" dijo Jordi Rojas.