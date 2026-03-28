Bajo la lluvia, fieles marchan por el rescate de la presa de Hatillo

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Quitasueño, Cotuí, Sánchez Ramírez.– Cientos de feligreses católicos participaron este viernes en una marcha del Viacrucis hacia la presa de Hatillo.

La actividad religiosa fue encabezada por varios sacerdotes, diáconos y presidentes de asambleas católicas.

La jornada cívico-religiosa inició en el parque Duarte de Cotuí, próximo a las tres de la tarde.

Reclamo ambiental

Durante el viacrucis, la multitud realizó 14 estaciones hasta culminar con una misa, donde los sacerdotes se unieron al llamado de diversos sectores de Sánchez Ramírez y la región Nordeste, que demandan la intervención del Gobierno para el saneamiento y la remediación ambiental de la presa de Hatillo.

En la misa, los sacerdotes Martín Florentino, Gabriel Francisco Belén y Luis Waskar Teveras se dirigieron a los asistentes, quienes participaron bajo la lluvia, y coincidieron en señalar que la contaminación de la presa de Hatillo representa un atentado contra la biodiversidad y la vida humana de quienes utilizan diariamente las aguas del lago y del río Yuna.

Reclamo ambiental

Asimismo, destacaron la importancia del embalse de Hatillo en la irrigación del 54 % de la producción arrocera en la región Nordeste, así como en el abastecimiento de varios acueductos.

Los religiosos valoraron el respaldo masivo de la comunidad católica en la defensa de los recursos naturales y reiteraron el llamado al saneamiento de la presa, destacando su impacto en la vida de seres humanos, animales y plantas.