¿Qué es La Hora del Planeta y por qué debes apagar la luz por una hora?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este no es un sábado cualquiera. Cada último sábado de marzo se conmemora La Hora del Planeta, una iniciativa global que invita a apagar las luces durante una hora como gesto simbólico para crear conciencia sobre el cambio climático y la importancia de proteger el medio ambiente.

De acuerdo con su portal oficial, se trata de un movimiento mundial en defensa de la naturaleza y de las personas, que busca movilizar acciones frente a la crisis climática.

La conmemoración, impulsada por la organización ambiental World Wide Fund for Nature (WWF), nació en Sídney en 2007, cuando más de dos millones de personas apagaron las luces durante una hora para expresar su preocupación por el cambio climático y llamar la atención de los gobiernos.

Desde entonces, el gesto se replica cada año en edificios, hogares, monumentos y espacios públicos de todo el mundo.

A casi dos décadas de su creación, la iniciativa moviliza a millones de personas en cerca de 200 países en defensa del hogar que compartimos: la Tierra.

Entre los monumentos y lugares emblemáticos que ya se han sumado al compromiso de “apagar la luz y encender el planeta” en 2026 figuran la Puerta de Brandeburgo, la Plaza de San Pedro, el Coliseo Romano, la Acrópolis de Atenas y la Sagrada Familia.

Este año

La actividad se realizará este 28 de marzo a las 8:30 de la noche, momento en que ciudadanos, empresas e instituciones están llamados a apagar las luces durante una hora.

La invitación también se extiende a las redes sociales, donde los participantes pueden compartir su apoyo utilizando la etiqueta #LaHoraDelPlaneta.