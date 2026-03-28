Estafas en reservas: casos reales y cómo evitarlas

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Con la llegada de la Semana Mayor, aumentan no solo las reservas para disfrutar en familia, sino también las denuncias por estafas relacionadas con paquetes de viajes, hospedaje o tours turísticos.

En la República Dominicana se han registrado casos y las redes sociales juegan un factor importante, ya que por esa vía los estafadores promocionan los “famosos planes”, que a simple vista se ven como una oferta tentativa, pero las personas caen en el gancho de la trampa.

Los casos denunciados han cobrado relevancia en los medios de comunicación del país; entre ellos se pueden mencionar:

Para el 2025, varios periódicos dominicanos publicaron que una familia de unas 30 personas que quería celebrar el cumpleaños número 90 de su abuelo pagó por un paquete turístico completo en un hotel de Punta Cana. Sin embargo, al llegar descubrieron que no existía ninguna reserva, pese a haber pagado todo a una supuesta agencia.

También, el Periódico Hoy dio a conocer uno de estos casos de fraude cuando más de 500 personas denunciaron a una agencia por supuesta estafa millonaria, al venderle un paquete de viajes familiares destinado a Europa.

¿Cómo evitar las estafas a la hora de hacer una reserva?

El experimentado agente de viajes Eudy Carela, fundador de la agencia Endorphin Travel, compartió una serie de consejos para evitar caer en estafas durante esta Semana Santa.

1- Que el proveedor del servicio turístico esté debidamente constituido, lo cual otorga formalidad y respaldo a la transacción; para ello, se recomienda consultar en la página de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y verificar que la empresa se encuentre activa, así como validar que cuente con credenciales vigentes emitidas por el Ministerio de Turismo.

2-Constatar el domicilio físico de la empresa, con el fin de disponer de una referencia clara donde acudir en caso de reclamaciones o diferencias entre lo contratado y lo ofrecido.

3- Comprobar que todos los medios de pago estén a nombre de la misma persona jurídica con la que se realiza la negociación.

4- Si es la primera vez contratando con esa empresa, buscar referencias de otros clientes o, de ser posible, visitar sus instalaciones físicas para validar su operatividad.

5- Antes de realizar cualquier pago, verificar la presencia digital del proveedor, revisando su nombre en Google, redes sociales, opiniones de clientes y trayectoria en el mercado, a fin de asegurar que se trata de una empresa legítima.

“Cuando un proveedor presenta descuentos desproporcionados en comparación con el precio inicial, existe una alta probabilidad de estafa; si bien es posible encontrar mejores precios en determinados casos, los descuentos excesivos o poco coherentes suelen ser una estrategia para atraer rápidamente a clientes desprevenidos, evidenciando una intención más orientada a captar una presa que a ofrecer un servicio legítimo”, destacó Carela.