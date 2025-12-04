Las medidas que se están tomando en Bonao por asueto de Navidad

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

El director del Comando Regional Cibao Sur de la Policía Nacional, con asiento en Bonao, puso este miércoles en ejecución el operativo “Navidad con Garantía de Paz» que tiene como objetivo fundamental garantizar que estas festividades navideñas se desarrollen en un ambiente de paz, seguridad y convivencia pacífica en la provincia Monseñor Nouel.

Tejada exhortó a la población a disfrutar de las fiestas sin poner en riesgo su vida ni la de los demás, y reiteró que la responsabilidad ciudadana será determinante para unas celebraciones tranquilas.

General Tito Tejada

Como parte del operativo, según indicó el general de brigada Jesús R. Tejada (Tito), director del Comando Regional Cibao Sur, que a partir de hoy se desplegarán decenas de agentes policiales, quienes contarán con el apoyo de miembros del Ejército Nacional, para garantizar la paz ciudadana durante las festividades de Navidad.

Asimismo, el alto oficial, señaló que “este esfuerzo conjunto permitirá reforzar la presencia policial en espacios públicos, zonas comerciales, calles, áreas residenciales, terminales de transporte y centro de la ciudad”.