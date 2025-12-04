Así fue el lanzamiento del operativo “Navidad con Garantía de Paz 2.0

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional hizo el lanzamiento del operativo navideño “Navidad con Garantía de Paz 2.0,”, el cual tuvo lugar en la explanada frontal de esta dotación policial a primeras horas de la mañana de este miércoles, con la bendición del sacerdote Jacinto Nolasco de Paula.

El acto fue encabezado por el director Regional Sureste de la entidad del orden, general Ramón Ramírez Encarnación, quien dijo que el objetivo de este operativo navideño es incrementar significativamente el patrullaje, fortalecer la prevención y aumentar los niveles de seguridad ciudadana, durante todo el transcurso de las festividades navideñas.

Operativo de Navidad PN

Sostuvo que la Policía Nacional conjuntamente con los demás organismos de emergencia y seguridad del Estado, se mantendrán vigilantes para evitar y prevenir cualquier tipo de incidencias, crímenes y delitos, los cuales se hacen más recurrentes durante esta fecha.

En la actividad estuvo presente, el obispo monseñor Santiago Riodriguez, así como representantes de diversas instituciones entre ellas, Defensa Civil, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio Público, Unión de Juntas de Vecinos, Sistema de Emergencia 9-11, el Coba, Patronato de Acción Comunitaria y Apoyo a la Policía Nacional (ACUAPOL), Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, la Digesett, Armada de la República Dominicana, Politur, Policía Escolar, de la 6ta Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, así como oficiales superiores, subalternos y alistados de esta Regional Sureste.