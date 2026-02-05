Obispo llama presidente a reabrir mercados de Inespre

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El obispo Santiago Rodríguez pide al presidente Luis Abinader reabrir los mercados del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) en esta ciudad, ya que hace años que este programa donde miles de familias compraban los productos de primera necesidad, desapareció por completo.

Indicó que este programa es de suma importancia tanto para el productor como para el consumidor, ya que a ambos los beneficia, porque los productores pueden vender sus cosechas en esos mercados y la ciudadanía adquirirlo a bajo costo.

Entiende que este es un medio que viene a beneficiar a esta ciudad y zonas aledañas, pero que además, los agricultores del Este podrán beneficiarse con la venta.

“Señor presidente, usted que es un hombre que piensa en el bienestar y desarrollo de la gente y la población en general, le pido en nombre de todos, que este lugar sea reabierto y puesto en funcionamiento, para que seamos beneficiados de este servicio tan importante” expresó.

El prelado católico dijo que espera que Abinader ponga en marcha estos procesos que son muy importantes para el bienestar de los pueblos y la gente, ya que estos mercados venden productos de buena calidad y a buen precio y confió en que será oído.