Los Peregrinos denuncian abandono del Centro Tecnológico de La Ermita en Moca

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

MOCA. – El grupo Popular Los Peregrinos, denunció el avanzado deterioro y abandono del Centro Tecnológico de La Ermita, uno de los centros construidos durante la gestión del doctor José Rafael Vargas al frente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

La denuncia fue hecha a nombre de la entidad popular por el dirigente social y comunitario Guanchi Comprés quien le hizo un llamado a las autoridades del Indotel para que escuchen este llamado y rescaten del abandono dicho centro.

Comprés recordó que en la provincia Espaillat fueron edificados entre 30 y 40 centros tecnológicos con el objetivo de impulsar la educación y la inclusión digital en distintas comunidades, asegurando que actualmente cerca del 90 % de estas instalaciones se encuentran en condiciones críticas por la falta de seguimiento y mantenimiento por parte de las autoridades competentes.

Según explicó, estos espacios jugaron en su momento un papel fundamental en la capacitación de jóvenes y adultos, por lo que considera inaceptable que hoy permanezcan cerrados o en estado de abandono, poniendo en riesgo la inversión realizada con fondos públicos.

El dirigente comunitario hizo un llamado directo a las autoridades correspondientes para que intervengan de manera urgente estos centros y eviten que los recursos invertidos se pierdan, señalando que las obras estatales deben ser preservadas sin importar el partido o la administración que las haya ejecutado.

“Estas infraestructuras no pueden seguir deteriorándose por falta de interés. Son proyectos creados para el pueblo y deben ser rescatados”, expresó Comprés.

Finalmente, exhortó a INDOTEL y a los organismos responsables a evaluar la situación de los centros tecnológicos en la provincia Espaillat y ejecutar un plan de recuperación que permita devolverlos al servicio de las comunidades.