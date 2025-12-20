Los Peregrinos exigen explicación pública sobre terrenos del antiguo zoológico de Moca

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El grupo popular Los Peregrinos, de esta ciudad, demandó de las autoridades darle explicación al país, sobre la situación legal de los terrenos donde operaba el antiguo zoológico municipal, cerrado desde el año 2018.

A nombre del referido grupo la advertencia la hizo su coordinador, el activista social Guanchi Comprés, quien manifestó su preocupación ante los rumores que circulan en la comunidad.

Comprés indica, que dichos terrenos habrían aparecido con supuestos dueños, a pesar de tratarse de un espacio que históricamente ha sido considerado de uso público.

En ese sentido, el activista exige que se aclare quién posee títulos de propiedad sobre esos terrenos y bajo qué condiciones fueron otorgados, si es que existen.

Asimismo, cuestionó quién cobra actualmente los alquileres de los locales comerciales ubicados dentro de los terrenos del antiguo zoológico, y a dónde van a parar esos recursos económicos.

“El pueblo merece saber quién administra esos espacios, quién recibe el dinero y con qué autorización, no permitiremos que sl pueblo se le mienta”, expresó Comprés.

El activista advirtió que existe una fuerte percepción en la comunidad de que los terrenos podrían estar siendo apropiados de manera irregular, por lo que reiteró su llamado a la transparencia y a una explicación oficial por parte de las autoridades municipales y estatales.

“Los terrenos del zoológico son del pueblo de Moca. No pueden aparecer dueños de la nada ni manejarse recursos sin que la ciudadanía esté debidamente informada”, concluyó Guanchi Comprés.