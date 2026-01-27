Plan Estratégico Peravia 2025-2055: una hoja de ruta para transformar la provincia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Peravia.- Con la mirada puesta en las próximas tres décadas, la provincia Peravia marcó hoy un hito histórico tras la presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2025-2055, impulsado por el senador Julito Fulcar.

El evento, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el senador Julito Fulcar, impulsor de la iniciativa, establece la hoja de ruta para transformar la provincia en un territorio competitivo, sostenible y de bienestar social.

El plan no es solo una declaración de intenciones; contempla 223 iniciativas territoriales que abarcan desde la modernización del sistema de salud hasta infraestructuras críticas.

Entre los proyectos estrella destacan la creación de la Ciudad Sanitaria de Peravia, la construcción del Merca Peravia, el puerto de exportación en El Derrumbao–Salinas y la consolidación de Baní como la capital mundial del mango.

Durante su intervención, el senador Julito Fulcar enfatizó que este plan es el resultado de un diálogo sin precedentes con todos los sectores de la sociedad civil y la diáspora.

“No todos los días se tiene la oportunidad de pensar una provincia a 30 años y asumir con responsabilidad histórica el compromiso de construir un mejor futuro para nuestra gente. Peravia merece planificación, orden y oportunidades para todos”, afirmó Fulcar ante una audiencia que colmó el Polideportivo de Baní.

Pilares del Plan: Salud, Economía y Territorio

El documento presentado detalla acciones concretas divididas en ejes estratégicos:

- Gobernabilidad, Gobernanza y Articulación Pública-Privada-Comunitaria.

- Economía y Marca Territorial.

- Ambiente, Uso de Suelo, Ordenamiento y Cambio Climático.

- Inclusión, Población y Servicios Sociales

Un Respaldo Multisectorial e Internacional

El evento contó con una notable presencia de autoridades, incluyendo a la gobernadora Ángela Yadira Báez, quien ofreció las palabras de bienvenida; Juan Carlos Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio; Roberto Fulcar, ministro y hermano del senador Julito Fulcar.

La dimensión internacional estuvo representada por Jorge Andrés López, presidente del Banco Central Cooperativo de Colombia, quien envió un mensaje de salutación resaltando el modelo de economía social propuesto y la visión del senador Fulcar.

También asistieron figuras clave como el senador de Santiago, Daniel Rivera; Luis Valdez, vicepresidente del Seguro Banreservas; y Rafael Cruz, presidente de Proindustria, junto a legisladores nacionales, alcaldes, directores de juntas distritales y representantes de las iglesias y el sector comunitario.

Momento de emotividad

Uno de los momentos más conmovedores del acto fue el minuto de silencio guardado en honor a Demetrio Paulino, viceministro de Trabajo fallecido este mes de enero, cuya labor fue recordada con respeto por los presentes.

La parte artística estuvo a cargo de la destacada artista banileja y Vice ministra de Cultura Alicia Baroni.

En el acto también se proyectó un audiovisual que documentó el exhaustivo recorrido por los municipios de Baní, Nizao y Matanzas, asegurando que cada voz de la provincia fuera escuchada en la redacción de este destino común.

Próximo al cierre de la actividad, la Vice presidente Raquel Peña, valoró esta iniciativa del senador Fulcar, ofreciendo su fiel apoyo al pueblo Peraviano.

El acto concluyó con la entrega del libro del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peraviano 2025-2055, una hoja de ruta que marca el futuro de Peravia.