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En Santiago

La Policía confisca sustancias narcóticas

En el operativo fueron detenidos dos hombres, aún sin identificar, que estaban en la residencia.

Fachada de la Policía Nacional

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José Alfredo Espinal
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José Alfredo Espinal

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La Policía Nacional informó que miembros adscritos a la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento, donde confiscaron sustancias narcóticas, cigarrillos y otros elementos ilícitos.

Mediante la orden judicial 2026-AJ0033143, las autoridades incautaron en una vivienda ubicada en el sector Buenos Aires, 80 fundas vacías tipo ziploc, color blanco, 130 fundas tipo ziploc, de varios colores y diseños, vacías, 45 paquetes de cigarrillos marca Capital, balanzas y varias fundas que con porciones grandes de presunta marihuana.

En el operativo fueron detenidos dos hombres, aún sin identificar, que estaban en la residencia.

Sobre el autor
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
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