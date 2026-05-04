La Policía confisca sustancias narcóticas

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que miembros adscritos a la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento, donde confiscaron sustancias narcóticas, cigarrillos y otros elementos ilícitos.

Mediante la orden judicial 2026-AJ0033143, las autoridades incautaron en una vivienda ubicada en el sector Buenos Aires, 80 fundas vacías tipo ziploc, color blanco, 130 fundas tipo ziploc, de varios colores y diseños, vacías, 45 paquetes de cigarrillos marca Capital, balanzas y varias fundas que con porciones grandes de presunta marihuana.

En el operativo fueron detenidos dos hombres, aún sin identificar, que estaban en la residencia.