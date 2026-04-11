Policía Municipal de SPM refuerza vigilancia para evitar basureros improvisados en las calles

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

En el marco de las acciones para mantener una ciudad más limpia y segura, agentes de la Policía Municipal de la Alcaldía de San Pedro de Macorís continúan con la instalación de cámaras de vigilancia y letreros de advertencia en distintos puntos del municipio.

Estas medidas están dirigidas a prevenir que ciudadanos continúen arrojando desechos en la vía pública, una práctica que afecta la salud y el entorno urbano.

La jornada fue encabezada por el coronel Julio Bastardo, director de la Policía Municipal, junto al teniente coronel Juan Silvestre, supervisor, quienes intervinieron zonas estratégicas como Barrio Lindo, la zona industrial César Iglesias y el área frente al correo, entre otros sectores priorizados.

Por instrucciones del alcalde Raymundo Ortiz, se han instalado decenas de cámaras de videovigilancia en todo el municipio. Las personas que sean sorprendidas lanzando basura en la vía pública serán sancionadas conforme a las leyes que prohíben esta práctica.