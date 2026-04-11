Ronny GTA queda libre de querella, abogado confirma cierre del caso

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La propietaria de una villa desistió de la querella interpuesta contra el exponente de música urbana Javier Herrera, conocido artísticamente como Ronny GTA, quien había sido acusado de robo, vandalismo y daños a la propiedad.

De acuerdo con versiones preliminares, el caso también incluye señalamientos de desacato a las autoridades. El artista presuntamente violó la prohibición de venta de bebidas alcohólicas durante el Viernes Santo, al adquirir cervezas en un colmado para distribuirlas entre los presentes.

El abogado del artista enfatiza que ese caso fue resuelto, refiriéndose a la conclusión de las investigaciones,