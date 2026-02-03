Quita Sueño: La titulación de tierras llega tras 40 años de espera para los residentes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.- La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) conjuntamente con el Instituto Agrario Dominicano (IAD), Bienes Nacionales (BN), Banco Agrícola (BAGRICOLA), la Alcaldía de Quita Sueño y el Senado de la República dejaron iniciados este martes la primera etapa de los trabajos de titulación en el distrito municipal Quita Sueño, Cotuí, donde se proyecta entregar 900 certificados de títulos para beneficiar a más de 3,600 personas, ocupantes de viviendas y solares.

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, explicó que los comunitarios de Quita Sueño tenían más de 40 años esperando la regularización de sus viviendas y solares. "El presidente Luis Abinader dispuso que se realice el proceso de titulación de manera gratuita a todas las personas que ocupan de manera irregular inmuebles propiedad del Estado Dominicano", aseguró.

El funcionario indicó que en esta primera etapa serán beneficiadas los residentes en los sectores Quija Quieta, La Escuela, El Tanque, El Club y Buenos Aires. Los trabajos de titulación se realizarán en las parcelas 90, 105, 209, 211, 237, 239, 240, 243, 248 y 252, del Distrito Catastral No. 17. El agrimensor Emilio Jones estará a cargo de la logística de los trabajos de levantamiento parcelario.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó que este esfuerzo del Gobierno permitirá a las comunidades tener riqueza y mejorar su calidad de vida.

"Hoy se marcará un antes y un después para las familias de Quita Sueño con inicio de estos trabajos de titulación; lo que significa el verdadero avance y desarrollo para la provincia Sánchez Ramírez", destacó el legislador.

En tanto, la gobernadora provincial, Cristiana Rodríguez, destacó que este es un día memorable, pues el presidente Luis Abinader lleva seguridad, tranquilidad y bienestar a las familias dominicanas con el Plan Nacional de Titulación y la entrega de miles de títulos de propiedad de manera gratuita.

Por último, el alcalde del distrito municipal de Quita Sueño, Benito Guerrero Alcántara, agradeció al presidente Luis Abinader por tener presente a los comunitarios para que puedan tener su título de propiedad.

Asistieron al acto Jeny Rosario, de Bienes Nacionales; Stefanie Olivo, del Instituto Agrario Dominicano; Miguel Martínez, exalcalde de Villa la Mata, entre otros. La bendición del acto estuvo a cargo del Diácono Confesor Rodríguez.

El Plan Nacional de Titulación que encabeza el presidente Luis Abinader ha sido uno de los ejes centrales de su gestión de gobierno que lleva justicia social y seguridad jurídica a las familias dominicanas, permitiéndoles acceder a créditos formales, así como garantizar la estabilidad patrimonial de las futuras generaciones.