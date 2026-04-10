Urbano Ronny GTA arresto: detalles del caso y acusaciones

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El artista urbano Ronny GTA fue detenido este jueves tras ser acusado de presuntamente robar, dañar y vandalizar la villa Sol Caribe.

Además, fue denunciado de supuestamente amenazar de muerte a su propietaria.

«Causó unos daños muy terribles a esta villa, amenazó a esa señora de muerte, ella todavía siente el temor de dirigirse a la persona, de salir a la calle», dice Julián Pineda, abogado de la querellante, Juana Abreu.

Caso Ronny GTA

Mientras, que Abreu, propietaria enfatizó su decisión de no llegar a ningún acuerdo, pues quiere “que se aplique la ley”.

“Que actúen porque hoy fui yo, pero mañana puede ser otra persona”, dijo.

Reconocer el hecho

Por su parte, la defensa del cantante, Yobany Genao, señaló que la figura pública está dispuesto a resarcir los daños ocasionados.

“Se causó un daño en la villa por parte de algunos de los acompañantes del artista, pues entonces nosotros estamos en el deber y la disposición de resarcir ese daño”, enfatizó.