San Juan no solo será la tierra del "chenchen" y "chacá", también tendría su propio Jardín Botánico

El presidente Luis Abinader, declaró de alto interés público la creación del Jardín Botánico de San Juan de la Maguana, mediante el Decreto núm. 38-26, de fecha 23 de enero de 2026, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la conservación ambiental, la educación ecológica, la investigación científica y el desarrollo sostenible en la provincia de San Juan.

La disposición establece la conformación de un Comité Gestor encargado de coordinar, articular y dar seguimiento a las acciones necesarias para la puesta en marcha del Jardín Botánico, garantizando transparencia, participación institucional y una adecuada administración de los recursos.

Entre las responsabilidades del Comité Gestor figura la elaboración y aprobación del Plan Maestro preliminar del Jardín Botánico en un plazo máximo de tres meses, así como la coordinación del proceso de conformación institucional del proyecto. Los recursos públicos destinados a esta iniciativa serán administrados bajo los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas establecidos en el marco legal vigente.

Asimismo, el Comité Gestor estará integrado por representantes del Arzobispado de San Juan de la Maguana, que lo presidirá, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Gobernación Civil de la Provincia de San Juan, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Jardín Botánico de Santiago Profesor Eugenio de Jesús Marcano, el Jardín Botánico Nacional Doctor Rafael María Moscoso, la Cooperativa Central, Inc. (COOPCENTRAL), la Universidad ISA, la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) y el Centro Universitario Regional del Oeste de la UASD (CURO-UASD).