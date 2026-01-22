Hoy en la historia. Nace César Nicolás Penson

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

César Nicolás Penson fue un escritor, filólogo, abogado y maestro dominicano. Nació en Santo Domingo, el 22 de enero de 1855.

Estudió en el Colegio San Luis Gonzaga, graduándose luego de abogado. Fue fundador del primer diario dominicano, “El Telegrama”.

Su obra abarca la poesía, el ensayo, la filología y el folklore.

Su orientación literaria era el tradicionalismo del folklore dominicano. Su mayor acierto fue un conjunto de tradiciones que tituló “Cosas añejas".

Murió en Santo Domingo, el 29 de octubre de 1901.

Tal día como hoy

1801. En Santo Domingo, las fuerzas españolas capitulan ante las del haitiano Toussaint-Louverture.

1826. Perú. En el puerto de El Callao se rinde la Fortaleza del Real Felipe, último reducto de la resistencia española en Sudamérica.

1903. Estados Unidos y Colombia firman el tratado Herrán-Hay para la construcción del Canal de Panamá.

1908. Imperio ruso. Nace Lev Landau, físico azerbaiyano, premio nobel de física en 1962.

1929. República Dominicana y Haití firman un tratado que establece las fronteras entre ambos países.

1936. Eduardo VIII de Inglaterra es proclamado rey.