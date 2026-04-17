Comunitarios
En Santiago el proceso de renovación de la cédula es una travesía
La lentitud del proceso y falta de comunicación han obligado a los usuarios a visitar los centros de cedulación en más de una ocasión
Santiago.- Adquirir la nueva cédula de identidad y electoral se ha convertido para muchos santiagueros en una travesía. La gente acude a los centros y después de permanecer horas en una fila se marcha decepcionada a casa.
A cinco días de la Junta Central Electoral (JCE) haber iniciado el proceso para la entrega del documento, cientos de personas han tenido que regresar a los centros día después de permanecer largas horas en una fila.
La lentitud del proceso y la falta de comunicación efectiva por parte del personal electoral han obligado a los usuarios a visitar los centros de cedulación en más de una ocasión para recibir el plástico de identidad.
En los centros del órgano electoral ubicados en los Jardines Metropolitanos y la calle Restauración, por ejemplo, atienden a las personas por citas, lo que genera descontento en aquellos ciudadanos que ya habían hecho largas filas para adquirir el documento.
Mientras tanto, las personas que finalmente pueden ingresar a los centros de cedulación permanecen allí entre cinco y seis horas para recibir la nueva cédula, lo que evidencia que el sistema de la Junta no está funcionando como tenían programado las autoridades electorales.
El País
Centros de la JCE en Santiago se llenan de ciudadanos en busca de la nueva cédula
José Alfredo Espinal
“Yo entré a las 9:00 de la mañana gracias a mi hermana que trabaja en la Junta y me ayudó, pero, aun así, salí a las 2:00 de la tarde”, expresó un ciudadano que se reservó su identidad por temor a represalia en contra de su pariente.
A los centros de cedulación asisten cientos de personas con la mayoría de edad, nacidas en el mes de abril y se confunden en las filas jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes coinciden en el mismo discurso de críticas al proceso de cedulación.
Se escucha a las personas mientras esperan por su turno sus cuestionamientos a la lentitud para la entrega de la nueva cédula cuando se supone que ya la Junta Central Electoral tenía todo listo para dotar a la población adulta con la nueva cédula de identidad y electoral.