En Santiago el proceso de renovación de la cédula es una travesía

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Adquirir la nueva cédula de identidad y electoral se ha convertido para muchos santiagueros en una travesía. La gente acude a los centros y después de permanecer horas en una fila se marcha decepcionada a casa.

A cinco días de la Junta Central Electoral (JCE) haber iniciado el proceso para la entrega del documento, cientos de personas han tenido que regresar a los centros día después de permanecer largas horas en una fila.

La lentitud del proceso y la falta de comunicación efectiva por parte del personal electoral han obligado a los usuarios a visitar los centros de cedulación en más de una ocasión para recibir el plástico de identidad.

En los centros del órgano electoral ubicados en los Jardines Metropolitanos y la calle Restauración, por ejemplo, atienden a las personas por citas, lo que genera descontento en aquellos ciudadanos que ya habían hecho largas filas para adquirir el documento.

Mientras tanto, las personas que finalmente pueden ingresar a los centros de cedulación permanecen allí entre cinco y seis horas para recibir la nueva cédula, lo que evidencia que el sistema de la Junta no está funcionando como tenían programado las autoridades electorales.

“Yo entré a las 9:00 de la mañana gracias a mi hermana que trabaja en la Junta y me ayudó, pero, aun así, salí a las 2:00 de la tarde”, expresó un ciudadano que se reservó su identidad por temor a represalia en contra de su pariente.

A los centros de cedulación asisten cientos de personas con la mayoría de edad, nacidas en el mes de abril y se confunden en las filas jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes coinciden en el mismo discurso de críticas al proceso de cedulación.

Se escucha a las personas mientras esperan por su turno sus cuestionamientos a la lentitud para la entrega de la nueva cédula cuando se supone que ya la Junta Central Electoral tenía todo listo para dotar a la población adulta con la nueva cédula de identidad y electoral.