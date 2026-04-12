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Documento de identidad

Centros de la JCE en Santiago se llenan de ciudadanos en busca de la nueva cédula

Largas filas desde la madrugada marcan el inicio del proceso.

Centros de la JCE en Santiago

Centros de la JCE en Santiago

José Alfredo Espinal
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José Alfredo Espinal

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Santiago. – Abarrotados los centros habilitados por la Junta Central Electoral en la ciudad de Santiago para la entrega de la nueva cédula.

La gente se queja de la lentitud del proceso debido a supuestas fallas en el sistema.

Centros de la JCE en Santiago

Centros de la JCE en Santiago

Desde las 5:00 de la mañana los ciudadanos acudieron a retirar el nuevo plástico de identidad y electoral, pero muchos regresaron a sus hogares decepcionados.

Centros de la JCE en Santiago

Centros de la JCE en Santiago

La Junta Central Electoral (JCE) informó que este domingo 12 de abril inició oficialmente el proceso de renovación de la cédula en todo el territorio nacional, con la captura de datos biométricos y entrega inmediata del documento.

Centros de la JCE en Santiago

Centros de la JCE en Santiago

El proceso se realiza por mes de cumpleaños, comenzando con los nacidos en abril, y cuenta con más de 190 centros de cedulación a nivel nacional para atender la demanda.

La institución también indicó que algunos centros operan con cita previa, la cual puede gestionarse a través de su portal web oficial, como parte de las medidas para organizar y agilizar el servicio a la ciudadanía.

Sobre el autor
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
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