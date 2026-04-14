Vecinos Camú advirtieron que habría inundaciones

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Vecinos de la comunidad de Camú, Félix Pavón, recordó ayer que hace días habían advertido que con las excavaciones que se realizan en el lecho de “nuestro río con el fin de sacar materiales para la construcción, incluyendo las piedras que contienen la crecida de este afluente, seríamos seriamente afectados por las inundaciones, la destrucción de los sembradíos agrícolas y los graves daños a las propiedades en sentido general”.

El dirigente comunitario dijo que pocas autoridades hicieron caso a estos planteamientos y por esta razón están pasando grandes calamidades porque las lluvias provocaron el desborde del río Camú, afectado considerablemente a 35 de las 250 familias que conforman el conglomerado humano en este paraje del municipio de Montellano.

Pavón reveló que la afectación por la riada ha sido tan negativa que la Junta de Vecinos cuantifica que los daños hasta ahora pueden llegar a los RD$200 millones. Reveló que desde la madrugada de este domingo último el tránsito por la carretera turística entre Santiago y Puerto Plata está interrumpido debido a que el puente Camú colapsó por completo al ser arrastrado por las intensas lluvias.

Expuso que en principio la empresa contratista Toribio y Asociados, con sede en Santiago, inició un proceso de extración de materiales de la tibera del río Camú, lo que en principio encontró el rechazo de las familias de esta comunidad bajo el alegato que cualquier creciente de este afluente “nos afectaría notablemente”. Tras varias reuniones en las que participaron las autoridades oficialistas, entre ellas la gobernadora Claritza Rochette Senior, los ejecutivos de la Empresa de Ingenieros Toribio y Asociados se comprometieron a construir muros de gaviones en los puntos neurálgicos, sacar el sedimento, entre otras acciones, pero con las lluvias todo quedó trunco.

En Montellano también hubo daños considerables, con viviendas destruidas y otras que siguen inundadas. Además, pérdidas considerables en la agricultura, ganadería y piscicultura.