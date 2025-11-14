Psicólogo dice infancia no debe ser algo de lo que haya que recuperarse

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El psicólogo Luis Vergés llamó ayer a la sociedad dominicana a criar a los niños en entornos saludables y libres de violencia, dado que “la infancia no debería ser algo de lo que haya que recuperarse en la adultez”.

Habló en esos términos, durante una conferencia en la que abordó la importancia de la buena crianza a través de entornos saludables para garantizar la estabilidad emocional de los niños, que son seres en desarrollo.

La conferencia titulada “Análisis sobre las situaciones de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en República Dominicana”, formó parte de la agenda del Panel Multisectorial de Prevención de la Violencia, organizado por el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que contó, además, con la presencia de la primera dama, Raquel Arbaje, activa promotora de los derechos de la niñez.

Durante la ponencia, Vergés explicó que las experiencias vividas en la infancia, sean positivas o negativas, marcan de manera significativa y permanente el desarrollo emocional de las personas.

“Definitivamente lo que pasa en la infancia si es bueno, lo vamos a llevar con nosotros toda la vida, pero si es negativo, también lo vamos a llevar toda la vida”, destacó.

Para ilustrar la relación entre la violencia y las infancias infelices, el psicólogo presentó ejemplos históricos que demuestran cómo las heridas tempranas pueden convertirse en conductas destructivas en la adultez. Entre los ejemplos citados mencionó los casos de Adolf Hitler y Stalin, cuyas infancias estuvieron marcadas por la violencia y la falta de apego seguro.

“Estos personajes tuvieron un infancia abatida, una infancia traumática y esa infancia traumática le costó a la humanidad millones y millones de seres humanos que perdieron la vida de forma violenta a causa de sus traumas”, recordó Vergés.

En ese sentido, como medida preventiva el psicólogo Luis Vergés aconsejó adoptar una crianza respetuosa, en la que la violencia no sea normalizada y la enseñanza se imparta de una forma más consciente y presente por parte de los padres y/o tutores, porque “no hay nada más difícil que ser un niño en una sociedad cansada, ocupada, sin paciencia y con mucha prisa”.

En tanto que la primera dama, Raquel Arbaje, destacó entre los avances registrados en el país, una disminución del 20 % en la tasa de embarazo adolescente desde el 2019 hasta la fecha. Afirmó que eso en parte fue posible, gracias a la erradicación del matrimonio infantil, lo que calificó como un paso crucial en camino a una sociedad más justa y segura para la niñez.

No obstante, al igual que la directora de Conani, admitió que aún quedan desafíos por superar. “Cada uno de nosotros puede ser un faro de luz. No importa el partido político, la religión o las creencias. La vida de un niño hay que defenderla con el alma. El Estado tiene una responsabilidad, pro no puede hacerlo solo; la familia y la comunidad también deben involucrarse”, aseveró.

Aciertos y desafíos

De su lado, la directora del Conani, Ligia Pérez Peña, reiteró que a pesar de ser la familia el primera garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la prevención de la violencia en la infancia debe ser articulado como un compromiso intersectorial, que involucre sectores como los de educación, salud y justicia, así como la participación ciudadana mediante sus respectivas comunidades.

“Violencia física, violencia sexual, niños en situación de calle, violencia intrafamiliar, explotación sexual comercial, en fin, todas esas formas nefastas de violencia se ejercen contra nuestra niñez y son un recordatorio de los desafíos pendientes y de la necesidad de continuar fortaleciendo respuestas institucionales a las acciones preventivas frente a este flagelo social”, indicó.

En respuesta a esa realidad, expuso que se han realizado importantes alianzas con las entidades que integran el directorio nacional de GANA y organizaciones de la sociedad civil que incluyen la definición de un marco estratégico de fortalecimiento del Sistema Nacional De Protección, cuya implementación contribuye a ampliar la protección de menores de edad contra todo tipo de violencia.