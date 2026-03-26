Lo que ha provocado el mensaje de los padres de Jean Andrés Pumarol

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Diversas reacciones han provocado Willy Pumarol y Johanna Fernández, padres de Jean Andrés Pumarol, el joven señalado de quitarle la vida a una mujer de 70 y herir a otras cinco personas en el Ensanche Naco, Distrito Nacional, en el 2025.

En las redes sociales, usuarios manifestaron su pesar por el hecho. Sin embargo, consideraron que se debe buscar una salida a la situación que enlutó a varias familias y afectó a los Pumarol.

Claudia Herrera, en Instagram, escribió que "hay que llenarse mucho de la misericordia divina y de mucha entereza, para poder hablar públicamente de este triste hecho".

Aseguró que "el dolor se nota en los rostros de estos padres. Resalta el temor a Dios y las buenas maneras de educación, para comunicarse. Siento compasión por ellos y aún más por las familias de las víctimas. Única y exclusivamente agarrados de Dios Padre Todopoderoso, podrán sobrellevar esta dolorosa situación".

De su lado, Mario Antonio Lara argumentó que el juez debió colocar esa decisión de que este permanente internado en un centro médico especializado y de no cumplirse entonces se llevado a un pabellón psiquiátrico. "Es un caso muy complejo para ambas familias que tendrían un dolor permanente", señaló.

Olimpia González también opinó: "Bueno yo no soy de esa clase social y en verdad ambas familias me han causado un profundo pesar me identifico con ambos pronunciamientos y lamento que existan estos medios pues tal vez ni me entero de nada ni me dijo afectar sin ser ni pariente de ningunos Dios tome el control".

Willy Pumarol y Johanna Fernández informaron que, desde este día, su hijo fue ingresado en un centro de salud mental, donde permanecerá bajo tratamiento.

“A partir de hoy, y procurando su salud y su estabilidad, Jean André ha sido ingresado en un centro de salud mental, donde permanecerá recibiendo el tratamiento correspondiente”, indicaron.

En un comunicado, la pareja expresó solidaridad con la familia de la víctima y reconoció el dolor causado por el hecho.

“Desde el día de la tragedia, nuestro corazón ha estado profundamente herido, como padres y como seres humanos. No existen palabras suficientes para describir el dolor que esta tragedia ha causado. Ni sentencia que haga justicia, porque todos somos víctimas”, manifestaron.