¿Quiénes aspiran a integrar la Suprema Corte y el Tribunal Electoral este viernes?

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) informó que las vistas públicas correspondientes al proceso de evaluación de los postulantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE), continuarán este viernes 14 de noviembre de 2025, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Durante la jornada, el CNM continuará las entrevistas a los profesionales que aspiran a integrar las altas cortes, conforme al cronograma aprobado por el órgano constitucional.

Los postulantes que serán evaluados en dicha sesión son los siguientes:

1) Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez – TSE

2) Francisca Gabriela García Gómez de Fadul – SCJ

3) Lenis Rosángela García Guzmán – TSE

4) Juan Manuel Martín Garrido Campillo – TSE

5) Alexis Andrés Gómez Geraldino – SCJ

6) José Heriberto Gómez Pichardo – TSE

7) Julián Antonio Henríquez Puntiel – SCJ

8) Arístides Dalmiro Heredia Sena – SCJ o TSE

9) Ramón Antonio Hernández Domínguez – TSE

10) Mildred Inmaculada Hernández Grullón – SCJ

11) Yoaldo Hernández Perera – SCJ

12) Manuel Aurelio Hernández Victoria – SCJ

13) Erick José Hernández-Machado Santana – SCJ o TSE

14) Domingo Arturo Holguín Martínez – TSE

15) Ramón Arístides Madera Arias – TSE

16) Carmen Estela Mancebo Acosta – SCJ o TSE

17) Wendy Sonaya Martínez Mejía – SCJ

18) Pedro Antonio Mateo Ibert – SCJ o TSE

19) Daira Cira Medina Tejeda – SCJ

20) Víctor Rafael Menieur Méndez – SCJ o TSE

21) Niño José Merán Familia – TSE

El CNM recordó que las vistas públicas son transmitidas en vivo a través de sus canales institucionales y del canal oficial de YouTube.