Consejo Nacional de la Magistratura
¿Quiénes aspiran a integrar la Suprema Corte y el Tribunal Electoral este viernes?
El Consejo Nacional de la Magistratura continuará vistas públicas este viernes 14 de noviembre
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) informó que las vistas públicas correspondientes al proceso de evaluación de los postulantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE), continuarán este viernes 14 de noviembre de 2025, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.
Durante la jornada, el CNM continuará las entrevistas a los profesionales que aspiran a integrar las altas cortes, conforme al cronograma aprobado por el órgano constitucional.
Los postulantes que serán evaluados en dicha sesión son los siguientes:
1) Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez – TSE
2) Francisca Gabriela García Gómez de Fadul – SCJ
3) Lenis Rosángela García Guzmán – TSE
4) Juan Manuel Martín Garrido Campillo – TSE
5) Alexis Andrés Gómez Geraldino – SCJ
6) José Heriberto Gómez Pichardo – TSE
7) Julián Antonio Henríquez Puntiel – SCJ
8) Arístides Dalmiro Heredia Sena – SCJ o TSE
9) Ramón Antonio Hernández Domínguez – TSE
10) Mildred Inmaculada Hernández Grullón – SCJ
11) Yoaldo Hernández Perera – SCJ
12) Manuel Aurelio Hernández Victoria – SCJ
13) Erick José Hernández-Machado Santana – SCJ o TSE
14) Domingo Arturo Holguín Martínez – TSE
15) Ramón Arístides Madera Arias – TSE
16) Carmen Estela Mancebo Acosta – SCJ o TSE
17) Wendy Sonaya Martínez Mejía – SCJ
18) Pedro Antonio Mateo Ibert – SCJ o TSE
19) Daira Cira Medina Tejeda – SCJ
20) Víctor Rafael Menieur Méndez – SCJ o TSE
21) Niño José Merán Familia – TSE
El CNM recordó que las vistas públicas son transmitidas en vivo a través de sus canales institucionales y del canal oficial de YouTube.