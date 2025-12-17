¿Quiénes dispararon gasto salud?

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El disparo del gasto de salud del Seguro Nacional de Salud (Senasa) lo habría dado el esquema fraudulento, con la contratación de las empresas Khresum y Deleste, del Grupo Read, “que recibían pagos mensuales fijos aunque no dieran los servicios de salud contratados”.

También los contratos de Nutrimed, Flavorheart Foot Part, “por suministros de proteínas que no estaban incluidas en el Plan de Servicios de Salud (PDSS)”.

Y los contratos “prospectivos (futuristas) otorgados a la Clínica Cruz Jiminián, Unidad de Terapia Física Figueroa y Centro Médico Dayson Cepeda, así como la inclusión de centros médicos privados a la red pública, tales como Siglo XXI y Centro Médico UCE, entre otros contratos con tarifas de centros privados, según el expediente de solicitud de medida de coerción a los imputados en la Operación Cobra.

Khersun y Deleste

Dice que, además de los contrato firmados en el 2016 con la empresa Khersum, a la que se le pagaron RD$62,270,000 por servicios injustificados, el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, volvió a negociar con Eduardo Read Estrella, a través de otra de las empresas del grupo que representa y que igual que la primera, “obtuvo grandes beneficios del Senasa”, con la misma metodología.

Se trata de la prestadora Servicios Médicos del Este (Deleste), SRL, con la cual el Senasa firmó varios contratos de compra y venta de servicios de salud, dice el expediente de solicitud de medida de coerción, al grupo imputado en la “Operación Cobra”.

Señala que la aprobación del código de prestador de servicios de salud (PSS) de Deleste, el 5 de octubre del 2022, “fue promovida directamente por Santiago Hazim y por el exgerente de Salud, Francisco Iván Minaya Pérez.

Agrega que en octubre del mismo año, el Senasa firmó con Deleste un contrato, con el mismo objetivo que tenía el que suscribió con Khersum en enero del 2023. En representación de Deleste firmó Fred Óscar Imbert, quien es socio del imputado Read Estrella.

Señala que igual que con el primero, en el contrato con Deleste no se establecen los criterios utilizados para la asignación de los afiliados y establecimiento del pago capitado para el prestador de servicios.

Indica que entre abril de 2023 y enero de 2024, se le hicieron dos adendas al contrato con Deleste, las cuales fueron firmadas por Mariana Salas Frias, gerente de la prestadora perteneciente al Grupo Read y Hazim Libainy.

Estas adendas se hicieron con la finalidad de modificar el contrato base, respecto a los 500,000 afiliados a ser atendidos por la prestadora de servicios, y para la exclusión de procedimientos en el plan de beneficios que no estaban en el contrato.

Así las cosas, el número de afiliados a los que Deleste se comprometió a prestar servicios ya no sería 500,000, sino, que iría incorporando “eventual y paulatinamente (afiliados) hasta alcanzar un máximo de 500,000”.

Una tercera adenda del contrato fue firmada por Hazim Albainy y la gerente de Deleste.

Otra adenda firmada el 25 de julio de 2024 por Hazim Albainy y la gerente de Deleste modificó el contrato para la compra de servicios de salud suscrito el 13 de octubre del 2022, para ampliar el ámbito de aplicación de la población afiliada, correspondiente al programa de promoción y prevención “Senasa Contributivo”, del régimen subsidiado.

“En virtud de los contratos y adendas detallados desde agosto 2020 a agosto 2025, a la empresa Deleste te se le pagó un total de RD$932,100,000”, subraya el expediente.

Hallazgos de auditoria

Una auditoría médico forense realizada a Deleste en el 2024 por las auditoras de Senasa encabezada por Stefany Cruz, detectó una serie de irregularidades que incluyeron: duplicidad potencial en la ejecución de servicios, “derivada de la subcontratación de un proveedor que también mantiene contrato directo con ARS”.

También, aprobación de pagos “sin trazabilidad clara”, lo que compromete la eficacia del uso de fondos públicos o privados destinados a la atención de salud y pagos efectuados por servicios no prestados, “debido a que se reconocieron valores correspondientes a una cantidad de afiliados que no se encontraban debidamente evidenciados en las matrices remitidas por el prestador”.

Duplicidad red de servicios

Otro informe de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) del 2024, sobre una evaluación de la siniestralidad en la ARS Senasa por servicios autorizados y pagados en 2023-2024, también evidenció inconsistencia en las prestadoras Deleste y Khresum, del Grupo Read, a saber: reportes de afiliados que no pertenecían al régimen subsidiado y contradicciones en el reporte de servicios prestados por Khersum, con fechas anteriores a la contratación.

Destaca que el alcance de los centros asociados a Deleste se circunscribía, principalmente, a la región Este, sin embargo, la mayoría (21) se concentraban en la zona metropolitana y “ 17 de ellos también se encontraban en la red que proporcionó Khresum”. Agrega que tampoco se observó un volumen significativo de visitas de afiliados del régimen subsidiado ni reporte de visita domiciliaria que contemplara la relación contractual con el Senasa.

Indica que, pese a los servicios de ambos prestadores, “Senasa no ha podido presentar un monitoreo integral que respalde que estos centros asociados constituyen un descongestionamiento de la red pública en la ubicación donde operan”, como justificó durante la auditoría.