Presupuesto General del Estado aprobado sin la indexación

A pesar de la renuencia de los legisladores de la oposición, el Senado aprobó ayer, en dos lecturas consecutivas, el Presupuesto General del Estado correspondiente a 2026, luego de que los senadores del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) hicieran sentir su mayoría en el hemiciclo.

La pieza fue sancionada con 24 votos a favor y dos en contra, emitidos por Omar Fernández y Eduard Espíritusanto.

Previo a la votación, Fernández fijó una posición crítica ante el presupuesto, al asegurar que no fue tomado en consideración el “bolsillo del pueblo”, por no contemplarse la indexación salarial establecida en el Código Tributario, la cual, cabe destacar, no se aplica desde el 2017.

Asimismo, destacó que la pieza se encuentra orientada de manera desproporcionada hacia el gasto corriente, particularmente al aumento de la nómina pública, el cual recibirá un incremento de un 5.2 %, equivalente en términos aproximados, a la creación de 136 empleos diarios durante todo el año.

En el mismo orden, advirtió que el crecimiento de la nómina pública responde a prácticas de populismo y clientelismo político.

En respuestas a los señalamientos de Fernández, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió la aprobación del Presupuesto General del Estado y subrayó que la ultima indexación aplicada en el país ocurrió en 2016, cuando aún el PRM no se encontraba en el poder.

En cuanto a la situación fiscal, De los Santos destacó que el actual Gobierno ha logrado una disminución significativa de la deuda pública, según indicó, casi diez puntos porcentuales por debajo de cómo fue recibida hace cinco años atrás. Dijo que de un 56 % en 2020, para octubre de este año habría logrado descender hasta un 46 %.