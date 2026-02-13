PLD aprueba protocolo define lista aspirantes presidenciales

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó ayer la versión final del protocolo a seguir para definir y validar la lista oficial de aspirantes presidenciales de esa organización sobre las elecciones de 2028.

El documento será presentado al Comité Central el próximo domingo 22.

La información fue ofrecida por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, quien explicó que el Comité Central tendrá reunión a las 10:00 de la mañana, en el Club San Carlos, para revisar y aprobar la lista oficial de aspirantes.

Explicó que los dirigentes interesados para ser considerados aspirantes presidenciales, tienen hasta el 22 de este mes para expresar o ser propuestos de manera oral o escrita, como indicó que lo establece el artículo seis del protocolo aprobado.

En esa etapa inicial fueron entrevistados Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y Charlie Mariotti. Posterior, indicó que también recibieron la solicitud de Radhamés Ventura Camejo.

Pujols subrayó que, hasta el momento, el proceso ha sido desarrollado bajo un consenso interno que no pretende perjudicar ni afectar los derechos de los miembros de ese partido y que el protocolo busca preservar la unidad.

Caso Gonzalo

Por otro lado, al ser abordado sobre si el excandidato presidencial Gonzalo Castillo podría ser considerado dentro de la lista de aspirantes, Pujols evitó ofrecer detalles, limitándose a señalar que la discusión interna corresponde a los organismos de partido y que el Comité Central será el que oficialice la lista preliminar el próximo domingo 22.