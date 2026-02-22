Raquel Peña resalta a Santiago como referente nacional de desarrollo cultural y empresarial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago, RD.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó el dinamismo cultural y productivo que caracteriza a Santiago, ciudad que durante esta semana consolidó su posicionamiento como referente nacional en desarrollo económico y proyección cultural.

En ese contexto, el presidente de la República, Luis Abinader, dejó inaugurado el XVIII Festival Procigar 2026, considerado la principal plataforma internacional de la industria dominicana del cigarro premium.

La presencia del mandatario en la apertura oficial reafirmó el respaldo del Gobierno a un sector estratégico por su contribución a la generación de empleos y al fortalecimiento de las exportaciones, así como por su impacto en las zonas francas y comunidades vinculadas al cultivo del tabaco.

De igual manera, la ciudad acogió el concierto del artista dominicano Juan Luis Guerra, evento que evidenció la fortaleza cultural de Santiago y su capacidad de proyectar la identidad nacional ante públicos locales e internacionales.

La vicepresidenta valoró el momento que vive la Ciudad Corazón y reiteró que el Gobierno impulsa una visión de desarrollo que integra cultura y producción como ejes fundamentales del crecimiento sostenido.

“Santiago vive un proceso de consolidación que nos compromete a seguir trabajando con responsabilidad, para que cada avance se traduzca en oportunidades para nuestra gente”, expresó Peña.

Con estos acontecimientos, el Gobierno reafirma su respaldo a las iniciativas que fortalecen el posicionamiento de Santiago como centro cultural y productivo del país, consolidando una ciudad que avanza con identidad y capacidad de innovación.