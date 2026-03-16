RD celebra Caminhos Amefricanos

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) República Dominicana acogió la VIII edición de “Caminhos Amefricanos”, para promover la movilidad académica, la producción de conocimiento afrocentrado y el diseño de políticas públicas para la equidad racial en la región.

Esta iniciativa de cooperación Sur-Sur, coordinada por el Ministerio de Igualdad Racial de Brasil y la Universidad Federal de Maranhão, con dos semanas de duración, integró a 86 estudiantes, docentes e investigadores de dominicanos y de Brasil, a intercambiar experiencia desde la cultura y la historia afrodominicana y afrodescendiente, tomando en cuenta que este fenómeno vincula alrededor de 133 millones de personas en el continente.

El programa fue implementado en el país junto al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) y actuó como co-anfitriona. La delegación brasileña la encabezó Kátia Régis, coordinadora de Igualdad Racial del MIR, y defendió esta herramienta política para confrontar la desigualdad, transformar saberes y memorias de la diáspora en políticas de buen vivir y dignidad.

Cidinalva Cámara, directora del programa, y Cheila Valera, directora de Flacso, destacaron la importancia de la alianza, celebrada en el Paraninfo de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).