A la RD llegarán 120 cruceros en este mes de enero

A la República Dominicana llegarán este mes de enero del nuevo año 2026 más de 120 embarcaciones internacionales según el calendario oficial de cruceros dado a conocer por la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).

De esa manera, afirma, RD continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los principales destinos de cruceros del Caribe. Uno de los hitos más relevantes de la temporada será la primera llegada a la República Dominicana del crucero Star Seeker, de la línea Windstar Cruises, especializada en turismo de lujo.

La embarcación tocará por primera vez el puerto de Taíno Bay, en Puerto Plata, el 18 de enero de 2026, en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, marcando un hecho significativo para el turismo marítimo del país.

Jean Luis Rodríguez, Director de la Autoridad Portuaria, destacó la relevancia de que 120 cruceros hayan escogido al país como uno de sus destinos en el cronograma de atracos.

“Este calendario refleja la confianza de las principales navieras del mundo en la República Dominicana”, expresó.

El calendario incluye la visita de barcos de reconocidas líneas como Royal Caribbean, Carnival Cruises, Norwegian Cruise Line, MSC, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Princess Cruises, Virgin Voyages y AIDA Cruises, reafirmando la confianza de la industria en los puertos dominicanos.

Durante el mes los puertos de Taino Bay, Amber Cove, Puerto Santo Domingo y La Romana recibirán múltiples escalas, generando un impacto directo en la economía local, el comercio, las excursiones turísticas y la creación de empleos.