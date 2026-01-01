COE amplía alerta meteorológica en 12 provincias por lluvias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió los niveles de alerta meteorológica a 12 provincias por la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que se mantendrá generando lluvias este inicio de año.

En ese sentido, en alerta amarilla se encuentra San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional y Santo Domingo.

Mientras que en alerta verde mantienen a María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, exhorto a la población a mantenerse atentos y con las precauciones necesarias, puesto se esperan lluvias significativas después del mediodía de este primer día del año.

El organismo recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa caribeña hoy y mañana jueves navegar con precaución debido a visibilidad reducida por fuertes aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente anormal.

El COE también recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con los organismos de defensa y socorro como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia.

Asimismo, exhortan seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros se le recomienda a residentes en zonas de alto riesgo tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

De igual forma, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.