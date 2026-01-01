Vaguada
COE amplía alerta meteorológica en 12 provincias por lluvias
El director del COE, Juan Manuel Méndez, exhorto a la población a mantenerse atentos y con las precauciones necesarias, puesto se esperan lluvias significativas después del mediodía de este primer día del año.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió los niveles de alerta meteorológica a 12 provincias por la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que se mantendrá generando lluvias este inicio de año.
En ese sentido, en alerta amarilla se encuentra San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional y Santo Domingo.
Mientras que en alerta verde mantienen a María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata.
El organismo recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa caribeña hoy y mañana jueves navegar con precaución debido a visibilidad reducida por fuertes aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente anormal.
El COE también recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con los organismos de defensa y socorro como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia.
Asimismo, exhortan seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.
Ante la ocurrencia de aguaceros se le recomienda a residentes en zonas de alto riesgo tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.
De igual forma, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.