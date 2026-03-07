RD reafirma compromiso enfrentar junto EEUU narcotráfico y terrorismo en hemisferio occidental

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Doral, Florida. - La República Dominicana reafirmó su compromiso de lucha contra el narcoterrorismo y narcotráfico en el hemisferio occidental, de la mano de los Estados Unidos y como país socio en las relaciones bilaterales, ante “amenazas comunes a la región y representan riesgos para la seguridad hemisférica”, según declaró el ministro de Defensa de la nación caribeña, Tte.Gral. ERD, Carlos Antonio Fernández Onofre.

“La República Dominicana reafirma su firme compromiso con la estabilidad, la democracia y el desarrollo de la región”, destacó.

Ante homólogos y jefes de delegaciones del hemisferio, durante la Conferencia “Anticarteles de las Américas”, promovida y auspiciada por Estados Unidos y encabezada por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, adjunto al general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y con presencia de Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el ministro de Defensa de la República Dominicana, Tte. Gral. ERD, Carlos Antonio Fernández Onofre, fue enfático en estos señalamientos y compromisos asumidos por el gobierno dominicano.

En la actividad en la alta sede militar de los Estados Unidos aquí en Miami, con presencia también del subsecretario de Guerra de EE.UU, Joseph M. Humire, Fernández Onofre, resaltó la importancia de la Conferencia Regional, que incluyó participación de más de 20 líderes regionales. “Ello constituye un espacio que reafirma nuestro compromiso común con la seguridad y la estabilidad hemisférica”, puntualizó.

“Nuestro país reconoce que para avanzar en la paz es imprescindible asegurar nuestras patrias y nuestras fronteras. No puede haber desarrollo sostenible sin seguridad. No puede haber prosperidad sin estabilidad” subrayó el ministro de Defensa, hablando en nombre del gobierno dominicano.

“En nuestra condición de nación caribeña ubicada en una posición geoestratégica clave, asumimos con responsabilidad el desafío de enfrentar el narcotráfico y narcoterrorismo, el crimen organizado transnacional y las amenazas emergentes que impactan directamente a nuestras sociedades”, sostuvo el alto militar, mientras se observó al Secretario de Guerra norteamericano Hegseth, aprobar sus señalamientos, asintiendo su cabeza mientras el ministro hablaba.

“Respaldamos firmemente esta declaración conjunta de seguridad orientada a ampliar, la cooperación multilateral y bilateral, fortalecer los esfuerzos integrales de nuestro gobierno en materia de seguridad fronteriza, proteger infraestructuras críticas y consolidar nuestras capacidades defensivas de defensa”, precisó Fernández Onofre.

“Estos desafíos no reconocen fronteras, por tanto, nuestra respuesta debe ser en conjunto como región.”

“Creemos en la promoción de la paz a través de las fuerzas legítimas del Estado y en la cooperación estratégica entre naciones aliadas, unirnos en una coalición hemisférica contra el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas, no es solo una opción, es una necesidad histórica”, indicó el Ministro de Defensa dominicano.

“La República Dominicana reafirma su firme compromiso con la estabilidad la democracia y el desarrollo de la región”, reiteró de manera enérgica Fernández Onofre.

“Estamos listos para alinear prioridades compartir buenas prácticas y explorar nuevas oportunidades de colaboración que nos permitan anticipar riesgos y disuadir amenazas y proteger a los ciudadanos.”

“Juntos con voluntad política y acción coordinada fortaleceremos la seguridad del hemisferio occidental y construiremos un futuro más próspero y seguro para nuestras naciones”, concluyó el Ministro de Defensa de la República Dominicana en su importante e histórica intervención, en un momento geopolítico impactante en la región.

Esta actividad precede a la Cumbre Presidencial Escudo de las Américas, donde participan además de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, otros jefes de Estado de países latinoamericanos.

Cumbre:

Estará presidida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y se realizará en el lujoso Donald Trump National en Doral.

Está bajo supervisión en materia de seguridad y de manera constante, con el Servicio Secreto de los Estados Unidos y las principales agencias federales, junto a los socios locales en la Aplicación de la Ley, en este caso, la Policía de la Ciudad de Doral, convirtiendo a “Doral en epicentro de seguridad geopolítica histórica y eje de atención mundial” no sólo en materia de seguridad regional sino también en tópicos comunes para el desarrollo de sus naciones.

En los últimos días, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga ha estado ausente de varios eventos, concentrada al máximo en el éxito que representa este evento para su Ciudad y en el recibimiento de los líderes de las Américas que llegan por primera vez a Doral, trabajando de la mano de su jefe policial, Edwin López y sus equipos.

En esta se abordarán tópicos de interés regional, fortaleciendo la democracia y prosperidad en la región, de acuerdo ha señalado en múltiples ocasiones el presidente Donald Trump.