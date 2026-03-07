Albert Pujols lanza aviso tras debut de Dominicana en el Clásico Mundial: “Estos muchachos están preparados”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El dirigente de la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, Albert Pujols, se mostró satisfecho tras la primera victoria de República Dominicana en su debut en el torneo, luego de aplastar 12-3 a Nicaragua.

Pujols valoró el trabajo y la preparación del equipo y aseguró que "no hay preocupación".

“Si yo me preparo y el staff se prepara para hacer el trabajo, no hay ninguna preocupación. Van a haber juegos que se van a perder y otros que se van a ganar. Esas son cosas que no puedes controlar”, expresó.

El dirigente insistió en que lo importante es la preparación con la que el equipo llega a cada partido.

“Lo que puedes controlar es el trabajo y la preparación que puedes poner cada día para un partido, y esas son cosas que hemos estado haciendo muy bien”, afirmó.

La selección dominicana para el Clásico MundialFuente externa

RD está preparada

También lanzó un aviso y aseguró que los peloteros dominicanos están listos para competir en el escenario del Clásico.

“Estos muchachos están preparados para este escenario”, dijo.

Pujols además destacó la calidad del pitcheo con el que cuenta el equipo dominicano.

“El pitcheo que nosotros tenemos es un pitcheo que cualquier equipo en las Grandes Ligas quiere tener”, señaló.

El juego

En el terreno, República Dominicana tomó el control del partido en el sexto episodio cuando Junior Caminero rompió el empate a tres con un cuadrangular con un compañero en base.

La ofensiva dominicana también contó con el aporte de Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr. y Oneil Cruz, quienes remolcaron tres carreras cada uno para sellar la victoria quisqueyana en Miami.