Reabre campo golf "Dientes de perro" invierte $15 MM

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Con inversiones de US$15 millones en su restauración fue reabierto el campo de golf "Dientes de perro" (Teeth of the Dog), en Casa de Campo, considerado como uno de los más prestigiosos del mundo.

El presidente Luis Abinader junto al ministro de Turismo David Collado y el presidente del Central Romana, Corporation, José Fanjul Jr. encabezó el acto donde que se resalta que la reapertura de ese icónico campo de golf fortalece el prestigio de República Dominicana como destino turístico con los más altos estándares de calidad.

Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo, dijo que el objetivo de la restauración fue mantener intacta la esencia del diseño original creado por el arquitecto de campos de golf Pete Dye y garantizar que las futuras generaciones de golfistas experimenten como fue concebido, preservando uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del Caribe.

Los trabajos de restauración fueron dirigidos por la firma Jerry Pate Design e incluyeron la renovación completa de greens, bunkers, tees y fairways, los sistemas de drenaje e irrigación y la construcción de nuevos caminos para carritos de golf. Todo el campo fue resembrado con la grama Dynasty Paspalum.

El ministro David Collado refirió que República Dominicana incursionó en el turismo deportivo y de golf en 1971 con la inauguración del campo de golf "Dientes de perro" en Casa de Campo. resaltó los avances y logros del turismo en el país. El presidente de Central Romana Corporation, José Fanjul Jr., agradeció y manifestó que la inversión en la renovación de ese emblemático campo de golf es una apuesta segura por su impacto positivo en el país y en las comunidades.