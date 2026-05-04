Recupera 360 millones m³ por aguaceros de abril

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Las lluvias registradas en abril último en el país aportaron 360.47 millones de metros cúbicos (MMC) de agua al sistema nacional de presas, colocando la disponibilidad nacional al primero de este mes en 1,779.41 MMC, informó ayer el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba.

Dijo que esa disponibilidad equivale a un 88.15% del volumen máximo nacional, que es de 2,018.63 MMC, por lo que el país cuenta con garantía para que los acueductos que reciban agua desde las presas para abastecer la demanda de la población, los canales conduzcan el riego que necesitan los productores agrícolas y para la generación hidroeléctrica.

Señaló que el Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre) regula los caudales de algunas presas que están en su nivel máximo o próximo a ello, entre las que citó Hatillo, en Sánchez Ramírez; Monción, en Santiago Rodríguez, y Rincón, en La Vega.

Informó que el Copre se mantiene en sesión permanente, monitoreando los embalses para tomar las decisiones de operación necesarias en tiempo oportuno.

Dijo que del 1 de abril al 1 de mayo, el complejo Tavera- Bao subió 8.64 metros, para un volumen de 99.82 MMC. Al inicio de ese período estaba en la cota 316.48 metros sobre el nivel del mar (msnm), colocándose 30 días más tarde en la cota 325.12 msnm, dijo el director del Indrhi.

Indicó que en el período citado, la presa de Monción subió 10.94 metros, para un volumen de 101.43 MMC, aumentando de la cota 268.94 a la 279.88 msnm.

Expresó que la presa de Sabana Yegua subió 3.62 metros, para un volumen de 42.47 MMC. El 1 de abril, su nivel era 383.86 msnm, mientras al 1 de mayo estaba en la cota 387.48 msnm.